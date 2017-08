Hyundai i30 N First Edition wyprzedany

Chociaż Golf GTI pozostaje bezsprzecznym królem niemieckiego rynku hot-hatchy, jego najnowszy konkurent– Hyundai i30 N – ma szansę mocno podkopać pozycję lidera. Koreańczycy poinformowali właśnie, że pierwsza, limitowana do 100 egzemplarzy, seria wyprzedana została w zaledwie dwa dni!

Zdjęcie Hyundai i30 N / Premiery ​Hyundai i30 N i i30 Fastback - czas na emocje

Niemiecki importer Hyundaia rozpoczął przyjmowanie zamówień na pierwszego w historii marki hot hatcha 31 lipca. Już następnego dnia wszystkie ze 100 egzemplarzy inauguracyjnej serii, przeznaczonych na niemiecki rynek, znalazły właścicieli. Każdy z potencjalnych nabywców musiał potwierdzić chęć nabycia auta wpłacając zaliczkę w wysokości 1000 euro. Mimo tego chętnych nie brakowało. Niewykluczone, że przyczyniła się do tego obietnica szkolenia na słynnym Nurburgringu. Każdy niemieckich z właścicieli Hyundaia i30 N First Edition zaproszony zostanie przez Hyundaia na słynne "Zielone Piekło", gdzie przejdzie specjalny kurs sportowej jazdy.

Reklama

Wszystkie egzemplarze i30 First Edition otrzymają standardowo pakiet Performance. Obejmuje on m.in. 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z oponami Pirelli P Zero, aktywny, elektronicznie sterowany, mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu i mocniejsze hamulce. W stosunku do "standardowego" i 30 N pakiet Performance oznacza też większą moc - 275 KM zamiast podstawowych 250 KM.

Przypominamy, że standardowy Hyundai i30 N przyspiesza do 100 km/h w 6,4 s. Odmiana z pakietem Performance osiąga setkę w 6,1 s.

Ceny pierwszego w historii Hyundaia hot-hatcha startują w Niemczech z pułapu 30,9 tys. euro.