Citroen Spacetourer 4x4 E - zapowiedź nowej wersji?

Citroen zaprezentuje w Genewie koncepcyjną wersję swojego nowego, dostawczego modelu Spaceturer. Odmiana o nazwie Spacetourer 4x4 E to ukłon w stronę klientów lubiących aktywnie spędzać czas.

Zdjęcie Citroen Spacetourer 4x4 E /

Francuzi podkreślają, że samochód w podobnej konfiguracji ma duże szanse na pojawienie się w ofercie. Z zewnątrz auto niewiele różni się od standardowego modelu. Terenowe dodatki ograniczają się do zachodzących na zderzaki osłon w kolorze satyny (podobnie jak listwy boczne i relingi dachowe) oraz skrupulatnie wystylizowanych... łańcuchów na koła (ciemne obręcze ze stopów lekkich w rozmiarze 19 cali). "Pogodny" charakter podkreślać mają naklejone na karoserię grafiki. Na przednich drzwiach, pod lusterkami, znalazło się miejsce na napis 4x4.

Reklama

Mimo prześwitu zwiększonego aż o 60 mm wysokość auta nie przekracza 2 m, co pozwala mu na korzystanie z większości piętrowych parkingów. Wnętrze wykończone niczym w samochodzie osobowym (miękkie tworzywa, wysokiej jakości tapicerki) - w zależności od wersji - pomieści do 9 osób. By ułatwić dostęp do kabiny w samochodzie zamontowano parę przesuwnych drzwi. Całkowita pojemność schowków w kabinie to aż 74 l.

Kierowca korzystać może z nowego - sterowanego głosem - systemu nawigacji satelitarnej z zamontowanym na konsoli środkowej dotykowym ekranem o przekątnej 7 cali. Kierującego wspomaga również wyświetlacz HUD i kamera cofania oferująca widok w promieniu 180 stopni za pojazdem oraz liczne systemy wspomagające bezpieczeństwo (np. rozpoznawania znaków drogowych i wykrywania pojazdów znajdujących się w tzw. "martwym polu").

Zdjęcie Citroen Spacetourer 4x4 E /

Źródłem napędu jest wysokoprężny silnik 2.0 HDI o mocy 150 KM sprzęgany z ręczną skrzynią biegów o sześciu przełożeniach. Co ciekawe, Francuzi nie chwalą się zastosowanymi w aucie rozważaniami technicznymi dotyczącymi napędu 4x4. Producent wspomina jedynie o obecności blokady tylnego dyferencjału. Można jednak domyślać się, że tylne koła napędza silnik elektryczny (sugeruje to litera E w nazwie oraz fakt, że takie rozwiązanie pojawiało się już w autach Citroena). Tajemnicą pozostają też osiągi.

Zdjęcie Citroen Spacetourer 4x4 E /

Na więcej szczegółów dotyczących Citroena Spacetourer 4x4 E poczekać musimy do początku marca.