Citroen C3 Aircross ze świetnym startem

Nowego Citroena C3 Aircross, który właśnie debiutuje na europejskich rynkach, zamówiło już w Europie 9000 osób.

Zdjęcie Citroen C3 Aircross / Motorynek Citroen C3 Aircross z polskimi cenami

C3 Aircross został wprowadzony w tym miesiącu do sprzedaży w sieci Citroena, wraz z oryginalną kampanią telewizyjną, która wystartowała 1 października. Odnotował w całej Europie 9000 zamówień, z czego 6000 we Francji! Jest to sukces, który stawia nowy model na drugiej pozycji wśród najlepiej sprzedających się modeli marki, zaraz za nowym C3 (zamówienia klientów z Europy, od początku października).

Reklama

A jak wyglądają preferencje klientów, którzy jako pierwsi zamówili nowego C3 Aircross?



- ponad 50% zamówień dotyczy najwyższej wersji wyposażenia (Shine)

- 55% zamówień dotyczy jednej z 4 opcjonalnych tonacji wnętrza.

- 20% zamówień to modele z dachem w dwóch tonacjach, a 15% z "Pakietem kolorystycznym" (kolorowe relingii dachowe, osłony lusterek bocznych, dekory w szybach bocznych z tyłu i obramowaniach reflektorów).

Pierwsze egzemplarze Nowego citroëna C3 Aircrosspojawią się w salonach w połowie listopada.