Alpina wkracza na polski rynek

Już 6 kwietnia rozpocznie się Poznań Motor Show. Na imprezie zadebiutuje między innymi zupełnie nowy gracz na polskim rynku marek premium – niemiecka Alpina!

Alpina B7 Bi-Turbo

W stolicy Wielkopolski pojawią się dwa modele słynnego tunera BMW - Alpina B5 Bi-Turbo oraz Alpina B7 Bi-Turbo - oba w wersji z napędem na cztery koła.

Samochody napędzane są podwójnie doładowanym, benzynowym V8 o pojemności 4,4 l. Dwie, umieszczone równolegle - pomiędzy rzędami cylindrów - sprężarki zapewniają ciśnienie doładowania do 1,2 bara. Dzięki maksymalnemu skróceniu kolektorów dolotowych inżynierom udało się uzyskać szybką reakcję na gaz. W układzie dolotowym zastosowano dwa, chłodzone wodą intercoolery, a w układzie smarowania chłodnicę oleju o dużej pojemności.

Jednostka dostała też między innymi nowe, przystosowane do wysokich obciążeń termicznych, tłoki. Od nowa zaprojektowano też wydech, który wykonany jest z tytanu. W rezultacie, w stosunku do standardowego 4,4 l V8 konstrukcji BMW, silnik przygotowany przez Alpinę legitymuje się większą o 60 KM mocą i zwiększonym o 70 Nm momentem obrotowym. Oznacza to, że jednostka rozwija równe 600 KM i może pochwalić się maksymalnym momentem obrotowym aż 800 Nm.

Napęd przenoszony jest na koła za pośrednictwem ośmiostopniowej, automatycznej skrzyni biegów - Alpina Switch Tronic - w której część przełożeń została specjalnie "skrócona". Dzięki temu model BMW Alpina B5 Bi-Turbo przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 3,5 s i może pochwalić się prędkością maksymalną dochodzącą do 330 km/h.

Jak czytamy na stronach niemieckiego producenta, oficjalnym importerem Alpiny w Polsce będzie warszawski dealer BMW - Auto Fus. Samochody z pełnej gamy niemieckiej firmy można już zamawiać w salonie przy ulicy Ostrobramskiej.

Przypominamy, że niedawno Alpina Burkard Bovensiepen GmbH świętowała swoje 50-urodziny. Niemiecki producent z siedzibą w Buchloe (Bawaria) powstał 1 stycznia 1965 roku, a jego oferta od początku bazowała na modelach BMW.

W tym salonie będzie można zamawiać modele Alpiny

Firma nie jest typowym "tunerem" - samochody spod znaku Alpina Burkard Bovensiepen budowane są na specjalne zamówienie niemalże od podstaw przez wysoce wykwalifikowanych rzemieślników. Marka ma swoje oficjalne przedstawicielstwa m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Singapurze i na Bliskim Wschodzie. Roczna produkcja oscyluje w okolicach 1700 pojazdów.

Alpina B5 Bi-Turbo

Ceny eksportowe modelu B5 Bi-Turbo startują z pułapu 94 118 euro (96 891 za odmianę z nadwoziem Touring, czyli kombi) i nie zawierają lokalnych podatków. Topowa BMW Alpina B7 Bi-Turbo to wydatek co najmniej 122 773 euro (około 517 tys. zł). W Polsce do tej kwoty należy doliczyć jeszcze m.in. 18,6 proc. akcyzy i podatek VAT.