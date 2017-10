WRC. Tanak przechodzi do zespołu Toyoty

W Rajdowych Mistrzostwach Świata 2018 Toyota wystartuje trzema samochodami. Yarisy WRC poprowadzą Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi i Ott Tänak.

Zdjęcie Tanak poprowadzi jedną z trzech Toyot Yaris WRC /AFP

Toyota Gazoo Racing WRT poinformował, że w sezonie 2018 do zespołu dołączy Ott Tänak. Estoński kierowca wystartuje Yarisem WRC razem ze swoim pilotem Martinem Jarveoją we wszystkich rundach przyszłego sezonu, począwszy od Rajdu Monte Carlo. W tym roku Ott Tänak wygrał dwa rajdy i uzyskuje świetne wyniki w klasyfikacji generalnej.

​Toyota Gazoo Racing wystawi w swoim drugim sezonie WRC trzy samochody we wszystkich rundach. Pierwszy poprowadzą Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila, drugi Esapekka Lappi i Janne Ferm. Kaj Lindström, obecnie pilot Juho Hänninena, podejmie się nowej roli dyrektora sportowego zespołu. W nowej roli wystąpi już w Rajdzie Australii 16-19 listopada tego roku.

- Bardzo się cieszymy z nawiązania współpracy z Ottem. Obserwowaliśmy go już od pewnego czasu. Reprezentuje sobą doskonałe połączenie młodego wieku, doświadczenia i właściwego nastawienia, dlatego na pewno będzie świetnie pasował do naszego zespołu. Podobnie jak Yaris WRC, Ott przekroczył w tym sezonie wszelkie oczekiwania. Chcę także pogratulować Kajowi nowej roli. Jednym z moich ulubionych wspomnień jest nasze wspólne zwycięstwo w Monte Carlo. Kaj jest świetnym fachowcem i będzie naszym ogromnym atutem w rozwoju zespołu. Chcę też podziękować Juho za wszystko co dla nas zrobił i podkreślić jego ogromne zasługi. Zawsze będzie częścią naszej rajdowej rodziny. Jesteśmy tu gdzie teraz w dużej mierze dzięki Juho - powiedział Tommi Mäkinen, dyrektor zespołu.