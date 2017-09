WRC. Citroen buduje nową superekipę

Szef ekipy Citroena Yves Matton potwierdził, że prowadzi rozmowy z trójką czołowych kierowców świata, mające na celu stworzenie w sezonie 2018 superteamu, który zwycięży w rajdowych mistrzostwach świata WRC.

Zdjęcie Z Citroenem rozmawia m.in. Ogier /AFP

Matton rozmawia z dziewięciokrotnym mistrzem świata Francuzem Sebastienem Loebem, aktualnym championem Sebastienem Ogierem i Brytyjczykiem Krisem Meeke.

Loeb, który oficjalnie zakończył sportową karierę w 2013 roku, nadal czasami startuje w rajdach niższej rangi i je bez problemów wygrywa. W 2017 roku wystartował w Rajdzie Dakar, gdzie wywalczył drugie miejsce. Zwyciężył partner Loeba z zespołu Peugeota Stephane Peterhansel.

Obecnie Loeb bierze udział w testach nowej edycji Citroena C3 WRC. Jeżeli rezultaty będą udane, być może Francuz zdecyduje się ma powrót na trasy mistrzostw świata.

Ogier, który ma roczny kontrakt z M-Sportem i jeździ Fordem Fiestą WRC, po 10 rundach mistrzostw świata prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu (do końca rywalizacji zostały jeszcze trzy starty) i szuka zespołu, który da mu do dyspozycji najlepszy samochód. Jedyny, który aktualnie jest związany kontraktem z Citroenem to Meeke, obecnie 12. w mistrzostwach.

Na razie żaden z trójki nie ujawnia, na jakim etapie są rozmowy z Mattonem. Loeb testuje, Meeke przygotowuje się do startów, a Ogier ogłosił, że chce, aby jego przyszłość sportowa została ostatecznie ustalona najpóźniej do końca września.