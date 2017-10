Rajd Hiszpanii: Pewne zwycięstwo Krisa Meeke

Po kryzysie w połowie sezonu, Kris Meeke i Paul Nagly (Citroen C3 WRC) odbudowali formę i pewnie wygrali Rajd Hiszpanii, jedenastą rundę tegorocznych Mistrzostw Świata (WRC). Brytyjczycy na mecie w Salou wyprzedzili duet Sebastien Ogier/Julien ingrassia (Ford Fiesta WRC). Na najniższym stopniu podium stanęli Estończycy: Ott Tanak i Martin Jarveoja (Ford Fiesta WRC). Po hiszpańskiej rundzie Ogier i Ford są coraz bliżej mistrzowskich tytułów.

Bez wątpienia tegoroczny sezon wykonaniu Krisa Meeke’a jest bardziej niż kiepski. Mimo zwycięstwa w Meksyku, pozostałe rundy to pasmo awarii i wypadków. Nie dziwi zatem, że na Rajd Polski Meeke dostał urlop, a w czerwonej C3-ce na Mazurach zastąpił go Andreas Mikkelsen. Odpuszczenie jednej rundy dobrze podziałało na psychikę Brytyjczyka, bo po pechowym Rajdzie Niemiec, w pięknym stylu zwyciężył na katalońskich mieszanych odcinkach specjalnych, zapisując na swoje konto piątą rundę WRC.

- To zwycięstwo jest ważne dla mnie i dla zespołu - tak swój hiszpański triumf podsumował Kris Meeke. - Wiemy, że w klasyfikacji sezonu wiele już nie ugramy, ale dobry wynik pozwoli nam poprawić morale całej ekipy. Nie ważne ile razy upadniesz, ważne ile razy się podniesiesz. W swojej karierze miałem już kilka trudnych momentów i zawsze udawało się wrócić. Od początku sezonu wiedzieliśmy, że auto jest dobre na asfaltach i ja to po prostu wykorzystałem.

Niewielką przewagę z drugiego etapu (13 sek.), Meeke zdołał powiększyć do 24 sekund, wygrywając po drodze pięć z sześciu niedzielnych odcinków specjalnych. Na ostatniej próbie - Power Stage - triumfował Dani Sordo, który do rywalizacji wrócił dzięki systemowi Rally2, po wczorajszej przygodzie, kiedy to Hiszpan urwał koło w swoim Hyundaiu i20 WRC.

Drugie miejsce w Hiszpanii Sebastiena Ogiera i Juliana Ingrassi oznacza powiększenie przewagi w tegorocznych mistrzostwach Świata nad najgroźniejszymi rywalami. Francuska załoga uzbierała już 198 punktów, a drudzy w klasyfikacji generalnej WRC Ott Tanak i Martin Jarveoja mają ich na swoim koncie 161. Urwane na początku dzisiejszego etapu koło sprawiło, że na trzecie miejsce, z dorobkiem 160 oczek, spadli Thierry Neuville oraz Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC).

- Po niesamowicie konkurencyjnym piątku, na asfaltach było nieco gorzej, ale w końcu udało się znaleźć dobry rytm - mówił na mecie w Salou Ogier. - Zdobyliśmy całkiem sporo punktów, włącznie z bonusowymi na Power Stage’u, więc jest dobrze. Wykonaliśmy dobrą robotę w ten weekend, co daje nam duże szanse na obronę mistrzowskich tytułów - zakończył czterokrotny mistrz Świata.

W równie znakomitym nastroju finiszowali dzisiaj Ott Tanak i Martin Jarveoja. Estońska załoga Forda Fiesty WRC po raz dziesiąty w karierze stanęła na podium rundy WRC, a w klasyfikacji generalnej sezonu awansowała na drugie miejsce.

- Dogonić Seba (Ogiera - przyp. red.) to możliwe, ale bardzo trudne - tak skwitował drugie miejsce w generalce tegorocznego cyklu Estończyk. - W ciągu ostatnich dni dałem z siebie wszystko. Zdobyliśmy dobry wynik dla zespołu. Miło było znowu pojeździć po asfaltach. W sumie to był naprawdę perfekcyjny weekend.

Czwarte miejsce przypadło jedynej załodze Toyoty, która dotarła do mety w Salou. Rezultat ten to wyrównanie wyniku Juho Hanninena i Kaja Londstroma (Yaris WRC) na asfaltach, a także spora karta przetargowa w rozmowach fińskiego duetu z kierownictwem japońskiej ekipy o przyszłorocznym angażu.

- Dobrze jest wiedzieć, że na asfaltach możemy rywalizować z czołówką - powiedział w Salou Hanninen. - To była wielka przyjemność walczyć na tych odcinkach. Przez cały weekend byłem bliski mojego najlepszego tempa - stwierdził były mistrz Europy z 2012 roku.

Czołową piątkę skompletowali Mads Ostberg i Torsten Eriksen (Ford Fiesta WRC). Norwegowie przez chwilę podczas piątkowego etapu znajdowali się nawet na prowadzeniu w Rajdzie Hiszpanii, jednak problemy z samochodem spowodowały dość odległą pozycję na mecie zawodów.

- W ten weekend wiele nauczyłem się o tym samochodzie na asfalcie - wyjaśniał pozakończeniu Rajdu Hiszpanii Ostberg. - W sumie jednak była to dla nas dość udana runda. Ostatni raz autem WRC jechał na początku sierpnia w Finlandii, gdzie również miałem dobrą prędkość. Po doświadczeniach z Hiszpanii, nie mogę się już doczekać rundy w Wielkiej Brytanii.

Po znakomitym wyniku w Hiszpanii, zespół M-Sport, reprezentujący Forda, jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu w klasyfikacji konstruktorów. Brytyjska ekipa uzbierała do tej pory 363 punkty, drugi Hyundai ma na swoim koncie 275 oczek, a trzecia Toyota 225. Do końca sezonu zostały jeszcze dwie rundy: październikowy Rajd Wielkiej Brytanii oraz listopadowy Rajd Australii.

Po raz pierwszy w karierze Teemu Suninen oraz Mikko Markkula (Ford Fiesta R5) wygrali rundę w kategorii WRC2 na asfalcie. Finowie w pokonanym polu pozostawili załogę fabrycznego zespołu Skody, Jana Kopeckiego i Pavla Dreslera. Na najniższym stopniu podium stanęli Benito Guerra oraz Daniel Cue (Skoda Fabia R5).

Polska załoga Łuksza Pieniążek/Przemysław Mazur po trzech dniach zmagań na katalońskich odcinkach specjalnych doprowadziła swojego Peugeota 208 T16 do mety na szóstym miejscu w kategorii WRC2.

Marek Wicher/Hiszpania, Salou

Wyniki:



1 Kris Meeke/Paul Nagle (Citroen C3 WRC) 3h01m21.1s

2 Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +28.0s

3 Ott Tanak/Martin Jarveoja (Ford Fiesta WRC) +33.0s

4 Juho Hänninen/Kaj Lindström (Toyota Yaris WRC) +54.1s

5 Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Ford Fiesta WRC) +2m26.2s

6 Stephane Lefebvre/Gabin Moreau (Citroen C3 WRC): +2m43.0s

7 Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC) +4m37.4s

8 Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta R5) +8m22.7s

9 Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda Fabia R5) +8m54.5s

10 Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermoen (Skoda Fabia R5) +9m04.8s

Klasyfikacja WRC po 11 rajdach:

1 Sebastien Ogier 198

2 Ott Tanak 161

3 Thierry Neuville 160

4 Jari-Matti Latvala 123

5 Dani Sordo 94

6 Elfyn Evans 93

7 Juho Hänninen 71

8 Craig Breen 64

9 Kris Meeke 60

10 Hayden Paddon 55

11 Esapekka Lappi

Klasyfikacja producentów

1 M-Sport World Rally Team 358

2 Hyundai Motorsport 275

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT 225

4 Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 198