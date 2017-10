​Rajd Hiszpanii: na asfaltach najszybszy Meeke, pogrom Hyundaia

Popołudniowa pętla drugiego etapu Rajdu Hiszpanii przyniosła prawdziwą katastrofę zespołowi Hyundaia. Dokładnie na tym samym odcinku (Savalla 2), w tym samym miejscu jazdę zakończyli Dani Sordo oraz Andreas Mikkelsen. Na drugiej pętli brylował Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC), który wygrał 3 z 4 OSów, liderem po etapie pozostał Kris Meeke (Citroen C3 WRC).

Bez wątpienia odcinek specjalny numer 12 na długo zapisze się w pamięci szefostwa team’u Hyundaia. Po uderzeniu w ten sam kamień z rywalizacji odpadły dwie załogi koreańskiego producenta. Dani Sordo oraz Marc Marti zajmowali wtedy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Andreas Mikkelsen oraz Anders Jaeger plasowali się na 6. pozycji.

Pierwszy z czterch popołudniowych odcinków wygrał Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC). Belg obarczony 30-sekundową karą za spóźnienie na Punkt Kontroli Czasu (PKC), po drugim etapie klasyfikowany jest na piątym miejscu, z 53-sekundową stratą do prowadzącego Krisa Meeke’a (Citroen C3 WRC).

Pozostałe trzy odcinki wchodzące w skład drugiej pętli sobotniego etapu wygrał Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Dobra jazda nie dała jednak prowadzenia i na koniec dni Francuz zajmuje drugie miejsce, tracąc 13 sekund o lidera.

- Dobrze, że ten odcinek mam już za sobą - mówił na mecie miejskiej próby w Salou Ogier. - Takie OSy są skomplikowane i miło jest przejechać linię mety. Ott jest blisko, ale jestem gotowy do jutrzejszego ataku. Kris cały czas jest w zasięgu, jednak nie będę podejmował zbyt dużego ryzyk. Ważny jest każdy punkt.

Pierwszy po drugim etapie Kris Meeke (Citroen C3 WRC) ze spokojem oczekuje jutrzejszego dnia, choć - jak sam przyznał - 13 sekund zapasu nad Ogierem nie daje dużego komfortu.

- Wszystko się jeszcze może zdarzyć, więc trzeba być skoncentrowanym do samego końca - stwierdził przed nocną przerwą w Salou Brytyjczyk. - Sebastien jest blisko, Ott również, więc tak naprawdę trzeba będzie utrzymać wysokie tempo już od pierwszego niedzielnego etapu.

Trzeci stopień podium przed ostatnim dniem należy do Otta Tanaka. Kierowca Forda Fiesty WRC nie miał najlepszej miny na mecie etapu, bo przez cały dzień musiał używać skrzyni biegów ze specyfikacji szutrowej.

- Muszę z tym żyć - krótko podsumował techniczne aspekty rywalizacji w Rajdzie Hiszpanii Tanak. - Odcinki miejskie zdecydowanie nie są dla samochodów WRC. To nie jest przyjemne. Jutro na pewno będę walczył.

Na czwartej pozycji po 13 odcinkach specjalnych znajduje się najlepszy z kierowców Toyoty, Juho Hannien (+ 34 sek.).

- To był naprawdę dobry dzień, jestem szczęśliwy - mówił w Salou zwycięzca dwóch porannych odcinków specjalnych. - Szkoda wczorajszych kłopotów, bo inaczej walczylibyśmy teraz w czołówce.

Piąte miejsce należy do Neuvilla, a szósty jest drugi reprezentant Toyoty, Esapekka Lappi. Fin na 10 odcinku specjalnym wykręcił drugi czas ex equo z Sordo, z ledwie 0,1 sekundą straty do najszybszego na tej próbie Nueville’a.

- Poprawiliśmy ustawienia naszych Yarisów WRC i od razu są efekty. Teraz ze spokojem czekam na jutrzejszy etap - cieszył się po zakończonym dniu Lappi.

W klasyfikacji WRC2 na prowadzeniu znajduje się Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta R5). Drugi jest Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia R5, + 44,4 sek.), a trzeci Meksykańczyk Benito Guerra (Skoda Fabia R5, + 3:38,4). Polska załoga - Łukasz Pieniążek/Przemysław Mazur (Peugeot 208 T16 - po drugim etapie zajmuje szóste miejsce.

Niedzielny etap składa się z trzech dwukrotnie pokonywanych odcinków specjalnych. Pierwszy rozpocznie się 7:00, ostatni, stanowiący również Power Stage (dodatkowe punkty dla najszybszych załóg) przewidziano na godzinę 12:18. O 14:01 najlepsza załoga Rajdu Hiszpanii wjedzie na rampę kończącą jedenastą rundę Mistrzostw Świata.

Marek Wicher/Hiszpania, Salou

Wyniki po sobotnich odcinkach specjalnych:



1 Kris Meeke/Paul Nagle (Citroen C3 WRC) 2h16m21.1s

2 Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +13.0s

3 Ott Tanak/Martin Jarveoja (Ford Fiesta WRC) +14.5s

4 Juho Hänninen/Kaj Lindström (Toyota Yaris WRC) +34.0s

5 Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) +53.2s

6 Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC) +1m22.1s

7 Mads Østberg/Torstein Eriksen (Ford Fiesta WRC) +1m39.8s

8 Stephane Lefebvre/Gabin Moreau (Citroen C3 WRC): +2m00.7s

9 Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC) +3m15.1s

10 Eric Camilli/Benjamin Veillas (Ford Fiesta R5) +5m40.8s