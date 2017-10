Rajd Hiszpanii: hiszpańskie szutry dla Mikkelsena

Po pierwszym, szutrowym etapie, Rajdu Hiszpanii na prowadzeniu znajdują się Andreas Mikkelsen i Anders Jaeger (Hyundai i20 WRC). Norweska załoga wygrała dzisiaj tylko jeden odcinek specjalny, ale wystarczyło to by utrzymać pozycje liderów. Drugie miejsce ze stratą 1,4 sekundy zajmują Sebastien Ogier i Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC). Najniższy stopień podium należy do Krisa Meeke’a i Paula Nagle (Citroen C3 WRC).

Rajd Hiszpanii 2017. W akcji toyoty

Popołudniową pętlę zdecydowanie najlepiej rozpoczął Jari Matti Latvala. Fin okazał się najszybszy w drugim przejeździe OSu Caseres, jednak na dojazdówce do próby Terra Alta 2, Toyota Yaris WRC z numerem 10 zatrzymała się na poboczu drogi.

Kolejny odcinek w pętli wygrał Kris Meeke (Citroen C3 WRC), jednak na kończącym piątkowe zmagania Terra Alta 2 najlepszy czas wykręcił Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC).

Szutrowy etap Rajdu Hiszpanii, jedenastej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) na swoje konto zapisał Andreas Mikkelsen. Kierowca Hyundaia i20 WRC przed asfaltowymi etapami ma jednak tylko 1,4 sekundy przewagi nad Sebastienem Ogierem. Trzeci w klasyfikacji generalnej Kris Meeke traci do lidera 3 sekundy.

- Cieszę się wyniku, bo tak naprawdę przed Rajdem Hiszpanii nie zaliczyłem odpowiedniej ilości testów na szutrze - mówił na mecie w Salou Mikkelsen. - Przed nami dwa dni rozgrywane na asfaltach, na których pozycja startowa nie ma już takiego znaczenia. Będziemy starali się jechać najszybciej jak się da, by utrzymać pozycję - zakończył kierowca Hyundaia.

- Przyznam szczerze, że z moją pozycją startową spodziewałem się, że będę więcej tracił - podsumował etap Ogier, który otwierał listę startową dzisiejszego etapu. - Zdecydowanie mogę być zadowolony z dzisiejszego dnia. Walczyłem z Ott’em i Thierrym, a ponieważ obaj w klasyfikacji są za mną, etap należy uznać za udany.

- Popełniłem dzisiaj kilka błędów, ale pozycję przed asfaltowymi etapami mam dobrą - powiedział w Salou Meeke. - W sumie piątkowy etap był dla nas bardzo szczęśliwy.

Tuż za podium plasują się Otta Tanak i Martin Jarveoja (Ford Fiesta WRC). Strata estońskiej załogi do liderów wynosi ledwie 6,3 sekundy. Kolejne 0,4 sekundy tracą Mads Ostberg i Torstein Eriksen (Ford Fiesta WRC). Norwegowie na mecie ostatniej piątkowej próby sygnalizowali problem z... ogrzewaniem.

- Zablokowało się ogrzewanie - gorączkował się Ostberg. - W aucie mamy chyba ze 100 stopni. Jest bardzo gorąco, na dodatek pełno kurzu. Szkoda, że takie głupoty niszczą nasz rajd.

Czołową dziesiątkę kompletują załogi Sordo/Marti (Hyundai i20 WRC, + 10,8 sek.), Neuville/Gilsoul (Hyundai i20 WRC, + 12,8 sek.), Hanninen/Lindstrom (Toyota Yasir WRC, + 33,6 sek.), Lefebvre/Moreau (Citroen C3 WRC, + 1:02,2 min.) oraz Lappi/Ferm (Toyota Yaris WRC, + 1:05,5 min.).

Klasyfikację WRC2 otwierają Teemu Sunnine i Mikko Markkula (Ford Fiesta R5). Drugie miejsce ze stratą 1:17,2 minuty zajmują Simone Tempestini i Giovanni Bernacchini (Citroen DS3 R5), a trzecie reprezentanci fabrycznej ekipy Skody, Jan Kopecky i Pavel Dresler (+ 1:18,8 min.).



Zdjęcie Łukasz Pieniążek/Przemysław Mazur (Peugeot 208 T16) na trasie Rajdu Hiszpanii / INTERIA.PL

Na znakomity piątym miejscu znajduje się załoga Łukasz Pieniążek/Przemysław Mazur (Peugeot 208 T16). Polacy tracą do liderów klasyfikacji WRC2 2:46,6 minuty.

W sobotę załogi uczestniczące w Rajdzie Hiszpanii przenoszą się na asfalty. Drugi etap składa się z trzech, dwukrotnie przejeżdżanych Os-ów, a dzień zakończy miejska próba w Salou.

Marek Wicher/Hiszpania, Salou

Wyniki po pierwszym dniu



1 Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai i20 Coupe WRC) 1h11m56.3s

2 Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +1.4s

3 Kris Meeke/Paul Nagle (Citroen C3 WRC) +3.0s

4 Ott Tanak/Martin Jarveoja (Ford Fiesta WRC) +6.3s

5 Mads Østberg/Torstein Eriksen (Ford Fiesta WRC) +7.1s

6 Dani Sordo/Marc Marti (Hyundai i20 Coupe WRC) +10.8s

7 Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) +12.8s

8 Juho Hänninen/Kaj Lindström (Toyota Yaris WRC) +33.6s

9 Stephane Lefebvre/Gabin Moreau (Citroen C3 WRC): +1m02.2s

10 Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC) +1m05.5s



Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Toyota Yaris WRC) +7m08.8s