Co stało się z autami, które Volkswagen odkupił od właścicieli?

W ramach zadośćuczynienia za "straty" powstałe w wyniku jeżdżenia Volkswagenem z silnikiem 2.0 TDI, który emituje więcej szkodliwych substancji, niż podawał producent, kierowcy w USA mogli oddać swoje auta i zażądać zwrotu pieniędzy (w Europie po prostu wprowadzane są zmiany do oprogramowania silnika). Wielu z nich tak właśnie zrobiło, co spowodowało spory problem - co z tymi autami zrobić? Póki co, stoją one na parkingach, takich jak ten. Co wy byście zrobili na miejscu Volkswagena?