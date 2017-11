Będą nowe normy emisji spalin. Uda się je spełnić?

Komisja Europejska zaproponowała w środę zmniejszenie o 30 proc. do 2030 r. emisji CO2 w nowych samochodach osobowych i dostawczych produkowanych w Europie. To część nowego pakietu nakierowanego na ochronę środowiska i wzrost konkurencyjności przemysłu samochodowego.

Od 1990 r. UE zdołała zmniejszyć swą całkowitą emisję CO2 o 23 proc. W tym samym czasie emisja CO2 z transportu samochodowego wzrosła o 20 proc.

Przypomnijmy, że normy emisji spalin Euro pojawiły się w 1993 roku (Euro 1). Obecnie obowiązuje norma emisji Euro 6. Trzeba jednak pamiętać, że nie reguluje ona poziomu emisji CO2 (dwutlenek węgla to gaz wydychany przez człowieka), ale naprawdę trujących związków - tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC), tlenków węgla (CO) i cząstek stałych (PM).

Kuriozalnie brzmi komunikat o nowych normach. Brzmi on tak: "nowe standardy emisji, czyli zmniejszenie o 30 proc do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2021, mają pomóc europejskim producentom samochodowym we wprowadzaniu innowacyjnych technologii i odzyskaniu zaufania klientów."



Warto w tym miejscu przypomnieć, że afera spalinowa, w konsekwencji której "producenci utracili zaufanie klientów" (co jednak nie przełożyło się na spadek sprzedaży, która cały czas rośnie) wybuchła na skutek mocnego zaostrzania przepisów dotyczących emisji spalin. Innym efektem tych przepisów było kompletne rozjechanie się danych dotyczących zużycia paliwa - wyniki uzyskiwane w testach homologacyjnych i podawane przez producentów przestały mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistym zużyciem paliwa, a tym samym emisją spalin.

Komisja Europejska zaproponowała również, by produkcja niskoemisyjnych, głównie elektrycznych samochodów w Europie do 2030 r. wzrosła do 30 proc, przy czym na rok 2025 przewidziano przegląd i ewentualną modyfikację celów.

Propozycja Komisji Europejskiej nie przewiduje kar dla producentów, którzy nie osiągną proponowanego progu; sugeruje jednak system zachęt.

Oprócz zmniejszenia zanieczyszczeń i konsumpcji paliw kopalnych Komisja chciałaby zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu samochodowego.

Obecny udział samochodów elektrycznych w Europie wynosi 1 proc.