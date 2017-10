Toyota na Tokyo Motor Show

Toyota uczestniczy w targach w Tokio od początku ich istnienia. Marki nie zabrakło na żadnej z dotychczasowych 44 edycji wystawy. Przez ponad 60 lat Toyota prezentowała japońskiej publiczności swoje najnowocześniejsze technologie i koncepcje motoryzacji przyszłości, wielokrotnie wyprzedzając swoje czasy.

Targi Motoryzacyjne w Tokio pojawiły się na mapie międzynarodowych wystaw motoryzacyjnych w 1954 roku. Przez pierwszą dekadę targi były organizowane przez czasopismo Nikkan Jidosha Shimbun. W 1953 roku magazyn został zamknięty, a tokijskie targi przyjęły japońską nazwę Zen-Nihon Jidosha show (All-Japan Motor Show), jednak jego oficjalna angielska nazwa to Tokyo Motor Show. W 1954 roku wystawę w Hibiya Park odwiedziło 547,000 osób. Spośród 267 samochodów zaprezentowanych publiczności tylko 17 to były auta osobowe. Ta proporcja odzwierciedlała ogromne zapotrzebowanie na samochody dostawcze w tamtych czasach i niewielkie zainteresowanie samochodami prywatnych osób.

1. edycja Tokyo Motor Show 1954

W gronie nielicznych samochodów osobowych znalazły się dwa sedany Toyoty - model Toyopet Super w wersji RHK i RHN. Samochód napędzał silnik 1500 cm3 o mocy 20 KM. Nadwozie wersji RHN powstawało w New Mitsubishi Heavy Industrial Manufacturing, zaś nadwozie RHK w Kanto Auto Work. Toyopet Super szybko stał się głównym modelem Toyoty na rynku.

Podczas pierwszej edycji targów w Tokio Toyota pokazała także autobus Toyopet FR i ciężarową Toyotę Model FA.

2. edycja Tokyo Motor Show 1955

Zapowiedzią światowej ekspansji japońskich samochodów osobowych był Toyopet Crown, pierwszy japoński model eksportowany do USA. Segment samochodów użytkowych stopniowo odwracał się od trzykołowych pojazdów w stronę czterokołowych ciężarówek różnych rozmiarów. Toyota pokazała ciężarówki Toyopet Master, Toyopet Model RK i Toyota Model FA.

3. edycja Tokyo Motor Show 1956 Japoński rząd skierował do producentów samochodów prośbę o opracowanie samochodu dla ludu. Dlatego na trzecich targach w Tokio odwiedzający zainteresowani samochodami osobowymi mieli coraz więcej do oglądania. Aby ułatwić zwiedzanie, organizatorzy pogrupowali auta w pierwszym rzędzie według kategorii, a następnie według producentów.

Toyota zaprezentowała Toyopet Crown Deluxe - ten sam model, który wystartował w 1957 roku w rajdzie Round Australia Trial, rozpoczynając historię japońskiego udziału w międzynarodowym motorsporcie.

Innym ważnym modelem Toyoty na tokijskiej wystawie 1956 roku był Land Cruiser. Seria J2 zadebiutowała w 1955 roku jako wygodny samochód terenowy o dużej mocy dla szerokiej publiczności. Auto całkowicie różniło się od swojego poprzednika, surowego BJ, zbudowanego z myślą o służbach mundurowych.

Dziś Land Cruiser jest jednym z najpopularniejszych samochodów terenowych, wybieranym ze względu na jakość, trwałość i bardzo dobre możliwości terenowe. Model jest sprzedawany w ponad 190 krajach na całym świecie.

4. edycja Tokyo Motor Show 1957 W czwartym roku swojego istnienia targi w Tokio zaczęły być traktowane jako dobre miejsce do zakupu samochodu, z czego producenci chętnie korzystali. Organizatorzy stworzyli specjalną strefę informacyjną, wspierającą odwiedzających w ich decyzjach zakupowych. Nowością na stoisku Toyoty był duży sedan Toyopet Corona. 527 200 widzów mogło też podziwiać robota Toyoty.

8. edycja Tokyo Motor Show 1961 W 1961 roku tokijskie targi zostały już po raz trzeci zorganizowane w nowej hali wystawowej Harumi Fairgrounds (obecnie Tokyo Big Sight). Coraz lepsza sytuacja ekonomiczna skierowała uwagę producentów na masowe samochody osobowe o silnikach poniżej litra pojemności. Toyota zaprezentowała w tej klasie nowego sedana Publica. Coraz więcej uwagi poświęcano także sportowym samochodom, czego dobrym przykładem był Toyopet Sports X concept.

9. edycja Tokyo Motor Show 1962 Wzrost zainteresowania motoryzacją wśród Japończyków zaowocował ogromną popularnością tokijskiej wystawy - w 1962 roku odwiedziło ją ponad milion zwiedzających. Największym zainteresowaniem cieszyły się samochody sportowe i kabriolety, wśród których znalazła się także Toyota Publica Convertible. Zapowiedzią nowego rozdziału w historii Toyoty była prezentacja konceptu Toyota Publica Sports. Ciekawostką była także technologia Toyoty niemająca wiele wspólnego z motoryzacją - telewizor tranzystorowy.

12. edycja Tokyo Motor Show 1965 Na półmetku lat 60. Toyota weszła z impetem na rynek samochodów sportowych. W hali Harumi Fairgrounds na stoisku Toyoty stanęła produkowana od kilku miesięcy Toyota Sports 800 oraz zupełnie nowa Toyota 2000GT, która na wprowadzenie do produkcji musiała poczekać jeszcze 2 lata.

Toyota Sports 800 udowodniła, że rozsądna, stonowana marka, za jaką dotąd uchodziła Toyota, potrafi wyprodukować ekscytujące auto sportowe. Model był dostępny tylko w Japonii, jednak na specjalne zamówienie amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tym kraju wyprodukowano wersje z kierownicą po lewej stronie, które zostały przez swoich właścicieli wywiezione do USA. Łączna produkcja sportowej Toyoty zamknęła się liczbą 3 131 egzemplarzy.

13. edycja Tokyo Motor Show 1966 Japońskie targi w 1966 roku były jak nigdy dotąd zorientowane na wzmocnienie sprzedaży samochodów osobowych. Nie bez powodu - był to moment, w którym na dobre zaczęła się w Japonii epoka prywatnych samochodów. W największym stopniu przyczynił się to tego jeden model - Toyota Corolla, czyli auto, które zmotoryzowało Japonię.

Idealnie dopasowany do potrzeb klasy średniej, komfortowy, wyposażony w mocny silnik o pojemności 1,1 l kompakt wszedł na rynek z nieznanym na tym rynku impetem - w kwietniu 1967 roku jego miesięczna produkcja przekroczyła zawrotną w tamtych czasach liczbę 10 tys. sztuk. To był jednak dopiero początek - w październiku 1968 roku liczba nowych Corolli opuszczających fabrykę w ciągu miesiąca przekroczyła poziom 100 tys. samochodów.

Równie wielką popularnością wśród odwiedzających targi w Tokio cieszył się nowy samochód Jamesa Bonda - Toyota 2000GT kabrio. Toyota nie planowała produkcji tego modelu w wersji bez dachu - stworzono ją specjalnie dla Seana Connery’ego, który był za wysoki, żeby zmieścić się do zgrabnego sportowego coupe Toyoty.

14. edycja Tokyo Motor Show 1967

Na stoiskach większości producentów promowano głównie większe samochody osobowe z silnikami o pojemności 1,5 l. Toyota w tej klasie oferowała model Corona, jednak na targach promowała Corollę w nowej wersji coupe, dużego Crowna oraz nową luksusową limuzynę Century. Model ten w tym roku świętuje swoje 50-lecie oraz premierę trzeciej generacji, która ujrzy światło dzienne na Tokyo Motor Show 2017. Innym ważnym modelem była dostawcza Toyota Hiace - samochód, który od pół wieku cieszy się ogromną popularnością na świecie, już w momencie debiutu w 1967 roku wyróżniał się komfortowym wnętrzem na poziomie aut osobowych, dużymi możliwościami użytkowymi i niezawodnością.

15. edycja Tokyo Motor Show 1968

W 1968 roku Japonia zapowiedziała otwarcie lokalnego rynku na inwestycje zagranicznego kapitału, co spowodowało pełną mobilizację rodzimych producentów samochodów, którzy zaczęli łączyć się w grupy i zawierać sojusze. Toyota zgromadziła na swoim stoisku na Tokyo Motor Show aż 94 samochody pod hasłem "The World of Toyota". Na przyjaznej dzieciom wystawie, w rodzinnej atmosferze firma zaprezentowała szeroką gamę samochodów produkcyjnych i najnowsze technologie prężnie działających centrów rozwojowych, podkreślając przy tym swoje zainteresowanie bezpieczeństwem.



Atrakcją stoiska była Toyota 7 z 3-litrowym silnikiem V8, która zadebiutowała w 1968 roku w Grand Prix Japonii Formuły 1. Samochód wystartował także w słynnym wyścigu 1000 km Suzuka, w którym zajął 4. miejsce. Twórcą tego modelu był Jiro Kawano, który opracował także Toyotę 2000GT startującą w poprzednich latach w Grand Prix.

17. edycja Tokyo Motor Show 1970

W oczekiwaniu na deregulację japońskiego rynku na tokijskich targach motoryzacyjnych pojawiło się niespotykanie dużo zagranicznych wystawców. Ekspozycje często odnosiły się do kwestii bezpieczeństwa i redukcji zanieczyszczenia powietrza.

Toyota zaprezentowała koncepcyjny Electronics Car, czyli oparty na Coronie 1700SL z nadwoziem Hardtop samochód prezentujący elektroniczny wtrysk paliwa, ABS, elektroniczną automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, ekran i tempomat. Innym ciekawym konceptem był 3-kołowy elektryczny pojazd Commuter oraz wyczynowy koncept EX-7, czyli supersamochód oparty na Toyocie 7.

Wśród samochodów produkcyjnych pojawiły się dwie ważne premiery - Celica, której rajdowym odmianom Toyota zawdzięcza wiele zwycięstw w WRC, oraz dynamiczny sedan Carina.

18. edycja Tokyo Motor Show 1971

W 1971 roku Japonia otworzyła się na zagraniczne inwestycje, dzięki czemu tokijskie targi motoryzacyjne zyskały bardziej międzynarodowy charakter. Japońskie konsorcjum zaprezentowało m.in. nowy system transportu publicznego Computer-controlled Vehicle System (CVS), który jednak nie doczekał się komercjalizacji.

Toyota zaprezentowała koncepcyjny model SV-1, wyczynowe sportowe coupe, które stanowiło prototyp Celiki LB, samochodu wyścigowego Grupy 5. Marka przygotowała dla widzów także wystawę poświęconą bezpieczeństwu i redukcji emisji spalin.

21. edycja Tokyo Motor Show 1975

W związku z kryzysem paliwowym Salon Motoryzacyjny w Tokio 1974 został odwołany, co doprowadziło do tego, że aż do 1999 roku japońskie targi były organizowane co dwa lata. W 1975 roku po raz pierwszy zorganizowano pawilon tematyczny, tym razem pod hasłem "Life on Wheels". Wśród samochodów o specjalnym przeznaczeniu znalazły się samochody Toyoty służące jako mobilna biblioteka, mobilna łaźnia czy pojazd do obserwacji atmosfery.

Toyota zaprezentowała także koncept Century Gas Turbine Hybrid, z turbiną gazową podłączoną do elektrycznego generatora, który zasilał zestaw 20 baterii po 12 V. Baterie zasilały dwa silniki elektryczne, z których jeden napędzał lewe koło z przodu, a drugi prawe koło z tyłu. Samochód rozpędzał się na samych silnikach elektrycznych do 120 km/h, zaś z użyciem nafty do 160 km/h.

Toyota Century została wybrana do tego eksperymentu ze względu na bardzo dużą komorę silnika, w której można było zmieścić cały układ. Dwa lata później udało się zainstalować turbinowy napęd hybrydowy w niewielkim coupe Toyota Sports 800, także pokazanym na Tokyo Motor Show.

28. edycja Tokyo Motor Show 1989

Po 30 latach Salon Samochodowy w Tokio został przeniesiony z Harumi Fairgrounds do Makuhari Messe, co zaowocowało rekordową liczbą wystawców i zwiedzających.

Toyota zaprezentowała pod hasłem "New Challenge" serię przedprodukcyjnych prototypów, stanowiących pokaz oryginalnych koncepcji i nowoczesnych technologii. Jednym z nich był RAV4 - nowatorski rekreacyjny samochód z napędem na 4 koła, o wystarczających dla żądnego przygód kierowcy możliwościach terenowych, z nadwoziem samonośnym zamiast konstrukcji na ramie, na których budowano samochody terenowe. Pierwsza wersja RAV4 pojawiła się na 5 lat przed debiutem rynkowym, ale - co może wydawać cię dziwne z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy na rynku królują SUV-y, inni producenci nie poznali się na tym pomyśle i Toyota znalazła naśladowców dopiero kiedy RAV4 odniósł sukces rynkowy.

Pozostałe koncepty z linii "New Challenge" to 4500GT, sportowy samochód nowej generacji o ultrawyczynowym silniku i zawieszeniu, oraz kompaktowa Sera z różnymi wariantami drzwi typu gull-wing. Z kolei na wystawie Japan Electric Vehicle Association Toyota zademonstrowała model EV-40.

29. edycja Tokyo Motor Show 1991

Liczba odwiedzających targi przekroczyła 2 miliony. Zainteresowanie Japończyków samochodami nie osłabło pomimo recesji. Producenci skoncentrowali się na modelach kompaktowych ze względu na to, że coraz ważniejsza dla rynku motoryzacyjnego stawała się kwestia ochrony środowiska.

Toyota przygotowała dla zwiedzających dwa modele eksplorujące przyszłe możliwości wprowadzenia na rynek alternatywnych napędów. Koncept Townace EV łączył wydajny silnik elektryczny z akumulatorem kwasowo-ołowiowym. Solarny samochód RaRa II miał wierzch nadwozia w całości pokryty panelami słonecznymi, które zapewniały mu duży zasięg nawet przy dużym zachmurzeniu czy w deszczu. Pojazd rozpędzała się maksymalnie do 44 km/h.

31. edycja Tokyo Motor Show 1995

31. Targi Motoryzacyjne w Tokio przeszły do historii m.in. jako miejsce debiutu samochodu, który zmienił tor rozwoju motoryzacji. Przedprodukcyjna Toyota Prius została zaprezentowana jako przyjazny środowisku samochodów na nowe stulecie. Oparty na modelu Echo sedan, który zadebiutował w salonach w 1997 roku, mógł się pochwalić przełomowym napędem hybrydowym, którego zasada działania oparta na przekładni planetarnej do dziś pozostała niezmienna w hybrydach japońskiej marki. Na stoisku Japan Electric Vehicle Association Toyota wystawiła model Coaster Hybrid EV.

Swoją premierę miał także sportowy MRJ z otwartym dachem, którym wzbudził zainteresowanie wśród doświadczonych kierowców i entuzjastów sportowej jazdy.

W części technologicznej Toyota zaprezentowała koncepcję Intelligent Transport System (ITS), opracowaną w ramach partnerstwa rządowo-akademicko-biznesowego. Jest to zaawansowany system bezpieczeństwa, który pozwala na automatyczną wymianę informacji o prędkości i położeniu między samochodami (V2V) oraz samochodami i urządzeniami infrastruktury drogowej (V2I). Obecnie pilotażowy system ITS działa w wybranych miastach Japonii, a Toyota jako pierwszy producent wprowadziła go do niektórych modeli oferowanych w tym kraju.

33. edycja Tokyo Motor Show 1999

Od 1999 roku tokijska wystawa była w jednym roku poświęcona samochodom osobowym i motocyklom, zaś w następnym pojazdom użytkowym. Podczas 33. edycji uwaga odwiedzających była w dużej mierze skierowana na ekologiczne technologie. Toyota pokazała m.in. minivana HV-M4 z nowo opracowanym napędem hybrydowym. W części technologicznej stoiska zaprezentowano komponenty napędu na wodorowe ogniwa paliwowe oraz system hybrydowy THS-C+E-Four. Nie zabrakło te nowych rozwiązań dla systemu ITS.

Sensacją wystawy Toyoty był kabriolet Lexus Sports Coupe (SC) z metalowym dachem. Był to pierwszy Lexus pokazany na targach w Japonii.

35. edycja Tokyo Motor Show 2001

Pierwsza edycja targów w nowym tysiącleciu koncentrowała się na technologiach z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa i IT. Nie zabrakło także zwracających uwagę aut koncepcyjnych.

Na stoisku Toyoty można było obejrzeć dwa modele hybrydowe z wodorowymi ogniwami paliwowymi, w tym superoszczędny ES3. Segment aut sportowych reprezentowały kabriolet FXS i futurystyczny crossover RSC. Ogromną popularnością cieszyły się także koncepty Pod i WiLL VC - samochody podłączone do sieci.

37. edycja Tokyo Motor Show 2003

Organizatorzy 37. edycji targów przygotowali strefę jazd testowych samochodami nowych, czystych energii. Tym samym targi zmieniły charakter z wystawy na wydarzenie, w którym odwiedzający stali się uczestnikami.

Toyota zaprezentowała dalsze postępy w rozwoju napędu hybrydowego w konceptach CS&S i SU-HV1, a także model Fine-N łączący technologię hybrydową z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Uwagę widzów zwrócił zgrabny jednomiejscowy pojazd PM - zarówno ze względu na nowatorską stylistykę, jak i bardzo dobre właściwości jezdne.

W 2003 roku Lexus po raz pierwszy na tokijskich targach miał osobne stoisko. Pod hasłem "In Pursuit of the Essence of Luxury" marka pokazała sedana LF-S nowej generacji oraz koncepcyjnego SUV-a LF-X.

40. edycja Tokyo Motor Show 2007

W 2007 roku osobne dotąd wystawy samochodów osobowych i użytkowych zostały z powrotem połączone. Pojawiły się także stoiska z częściami i innymi produktami motoryzacyjnymi. Tradycyjnie już nie brakowało także producentów motocykli.

Atrakcją Toyoty był iQ Concept Car, którego wersja produkcyjna, Toyota iQ, zdobyła popularność dzięki praktyczności, oszczędności paliwa i dużej niezawodności. W modelu wykorzystano nowatorskie rozwiązania, które pozwoliły stworzyć maksymalnie duże wnętrze przy bardzo zwartych wymiarach nadwozia o długości poniżej 3 m. Toyota iQ otrzymała w 2008 roku tytuł Japońskiego Samochodu Roku. W ofercie pojawiły się limitowane wersje iQ EV oraz usportowiona GRMN iQ Supercharger.

41. edycja Tokyo Motor Show 2009

Po kilku latach przerwy Toyota postanowiła wrócić na rynek sportowych samochodów. Za decyzją tą stał w dużej mierze wnuk założyciela firmy, Akio Toyoda, który sam jest zapalonym kierowcą rajdowym i wyścigowym. W ten sposób na stoisko Toyoty trafił FT-86 Concept (samochód sportowy z silnikiem z przodu i tylnym napędem).

Firma przygotowała coś specjalnego także w segmencie aut ekologicznych - Priusa Plug-in Hybrid Concept, którego wersja produkcyjna zadebiutowała na rynku w 2012 roku. Inną ciekawostką był mały elektryczny FT-EV II - zgrabny miejski pojazd na krótkie dystanse.

42. edycja Tokyo Motor Show 2011

Po 24 latach w hali Makuhari w Chiba targi Tokyo Motor Show powróciły do stolicy pod dach Tokyo Big Sight. Wystawę oglądało 60 000 osób dziennie, a ich liczba wzrastała w weekendy dzięki rodzinom z dziećmi.



Stoisko Toyoty obfitowało w ważne premiery. Pierwszą z nich była sportowa Toyota 86, która trafiła do salonów w następnym roku. Drugą Prius Plug-in Hybrid wyróżniający się bardzo niską emisją CO2 na poziomie 49 g/km.

43. edycja Tokyo Motor Show 2013

Na 43. targach w Tokio Toyota przedstawiła aż 5 światowych premier pojazdów koncepcyjnych. Najważniejsza z nich z punktu widzenia przyszłości motoryzacji była Toyota FCV Concept - samochód który już rok później doczekał się wersji produkcyjnej o nazwie Mirai. Pierwszy stworzony od podstaw samochód napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi to 4-osobowy sedan średniej wielkości o dynamicznym silniku elektrycznym o mocy 154 KM, który nie wymaga długotrwałego ładowania. Auto zasila zestaw ogniw paliwowych, które na bieżąco wytwarzają prąd w reakcji tlenu i wodoru zmagazynowanego w zbiornikach z włókna węglowego i szklanego. Tankowanie do pełna trwa 3 minuty i wystarcza na przejechanie maksymalnie do 700 km.

To był jednak dopiero początek bardzo ciekawej wystawy Toyoty. Niemniejszym zainteresowaniem cieszył się futurystyczny jednoosobowy pojazd Toyota FV2, którzy przy pomocy sztucznej inteligencji współpracował z kierowcą, dostosowując poziom wsparcia do jego umiejętności. Pojazd mógł być kierowany na stojąco przechyłami ciała lub na siedząco za pomocą gestów odczytywanych przez interaktywny panel na przedniej szybie.

W 2013 roku zadebiutował w Tokio także trójkołowy i-Road, miejski samochód elektryczny, wykorzystywany obecnie w metropolitalnych systemach car-sharingowych w Grenoble, Tokio i Toyota City. Wyróżnia go unikalny system zawieszenia, dzięki któremu pojazd przechyla się łagodnie w zakrętach, dając wrażenia jak z jazdy motocyklem, jednocześnie zapewniając komfort zamkniętego nadwozia.

Inne premiery Toyoty w 2013 roku to sportowy kabriolet FT-86 Open Concept, Voxy Concept i Noah Concept oraz hybrydowa, usportowiona Aqua G Sports (japoński odpowiednik Priusa c).

44. edycja Tokyo Motor Show 2015

Dwa lata temu Toyota zaprezentowała wszystkie kierunki prowadzonych przez siebie badań rozwojowych przy pomocy wielu atrakcyjnych modeli, w tym premier 3 konceptów.

Nowe koncepcje w dziedzinie alternatywnych napędów reprezentowały 3 samochody - Prius 4. generacji, nowy hybrydowy crossover Toyota C-HR Concept oraz premierowa Toyota FCV Plus. Pojazd z napędem na ogniwa paliwowe i 4 silnikami elektrycznymi przy każdym kole służył za demonstrację przyszłych rozwiązań dla społeczeństwa opartego na wodorze.

Na fanów szybkiej jazdy czekał koncepcyjny S-FR, sportowy samochód z tylnym napędem dla młodych kierowców, mniejszy od Toyoty GT86, lecz wyróżniający się tak samo precyzyjnym, ekscytującym prowadzeniem. Nie zabrakło także testowego Yarisa WRC oraz serii G’s składającej się z usportowionych wersji japońskich modeli marki.

Rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki demonstrował mały inteligentny robot Kirobo Mini, którego sprzedaż Toyota rozpoczęła w 2017 roku. Robot pełni rolę towarzysza i przyjaciela dzięki umiejętności prowadzenia złożonych rozmów i nawiązywania do wcześniejszych konwersacji oraz wspólnych przeżyć.

Atrakcją spoza dziedziny technologii przyszłości była koncepcyjna Toyota KIKAI - samochód zbudowany po to, by podziwiać piękno mechanizmów, podziw dla technologii i precyzję wykonania. Pojazd jest niemal pozbawiony karoserii, a o jego wyglądzie decydują elegancko zaprojektowane części i układy, które zazwyczaj są schowane wewnątrz nadwozia.