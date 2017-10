Sora. Nowatorski autobus Toyoty

Rozpoczynający się właśnie salon motoryzacyjny w Tokio daje okazję podejrzenia, jak wyglądać będzie motoryzacja przyszłości. Wśród licznych koncepcyjnych modeli zaprezentowanych przez Toyotę znalazły się również ekologiczne pojazdy o użytkowym charakterze.

Zdjęcie Toyota Sora /

Uwagę zwraca autobus miejski o nazwie Sora, który trafić ma do oferty japońskiego producenta już w przyszłym roku. Ponad setka takich pojazdów kursować będzie po ulicach japońskiej stolicy w podczas zaplanowanych na 2020 rok Igrzysk Olimpijskich.

SORA to skrót od słów Sky, Ocean, River, Air (niebo, ocean, rzeka, powietrze), co odzwierciedla cykl obiegu wody w przyrodzie. Przypominamy, że to właśnie woda, a ściślej para wodna, jest jedynym produktem ubocznym towarzyszącym wytwarzaniu prądu elektrycznego w wodorowych ogniwach paliwowych.

Zastosowany w pojeździe system zasilania stanowi rozwinięcie koncepcji wykorzystywanej już w produkcyjnej Toyocie Mirai. Zespół prądotwórczy składa się z dwóch ogniw paliwowych zasilanych z dziesięciu butli służących do magazynowania wodoru. 600 l tego paliwa przechowywane jest pod ciśnieniem roboczym 70 Mpa. Wytworzony w wyniku utleniania wodoru na zimno prąd magazynowany jest w trakcyjnych akumulatorach niklowo-metalowo-wodorkowych. W razie potrzeby pojazd może zostać podłączony do sieci elektrycznej i pełnić funkcję awaryjnego generatora prądu.

Układ napędowy składa się z dwóch elektrycznych silników trakcyjnych o mocy 154 KM każdy. W sumie kierowca ma do dyspozycji maksymalny moment obrotowy 670 Nm.

Zdjęcie Toyota Sora /

Projektanci Toyoty wyposażyli autobus Sora w wiele nowatorskich rozwiązań. Należy do nich m.in. system automatycznego zatrzymywania się na przystankach. Specjalne czujniki śledzą linię prowadzącą na powierzchni jezdni i automatyczne prowadzą pojazd w czasie manewrów. Dzięki nim autobus zatrzymuje się od 3 do 6 cm od krawędzi przystanku. Ułatwia to wsiadanie i wysiadanie, co ma szczególne znaczenie dla pasażerów z wózkami dziecięcymi i korzystających z wózków inwalidzkich. Nowością jest również system monitorowania otoczenia, który opiera swoje działanie na ośmiu kamerach umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Układ wykrywa pieszych lub rowerzystów wokół autobusu i ostrzega kierowcę o ich obecności za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych.

Zdjęcie Toyota Sora /

Sora wyposażona jest również w system ITS Connect, wykorzystujący łączność między pojazdami oraz pojazdami a infrastrukturą drogową. Ten współpracuje m.in. z systemami zapewniającymi pierwszeństwo na światłach (system PTPS, Public Transportation Priority Systems).