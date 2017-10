Mazda Kai. Taka będzie nowa "trójka"?

Chociaż obecna generacja Mazdy 3 to wciąż jeden z lepiej wyglądających kompaktów, od premiery auta mija właśnie czwarty rok. Oznacza to, że pojazd zbliża się powoli do kresu rynkowej kariery. Jak wyglądać będzie jego następca?

Zdjęcie Mazda Kai /PAP/EPA

Na trwającym Tokio Motor Show Japończycy zaprezentowali koncepcyjny model o nazwie Kai. Kształty i wymiary auta nie pozostawiają złudzeń, że mamy do czynienia z modelem zapowiadającym kolejne wcielenie popularnej "trójki".

Reklama

Kształty pięciodrzwiowej karoserii utrzymanej w duchu języka stylistycznego Kodo mogą się podobać. Niezwykle "czysta" linia boczna i szeroki tylny słupek sugerują sportowe aspiracje. Tył pojazdu - z okrągłymi końcówkami wydechu i przechodzącymi w tylną klapę słupkami - przypomina usportowione modele zasłużonych europejskich producentów, jak chociażby Alfy Romeo.

Środek nawiązuje do większej koncepcyjnej siostry - Mazdy Vision. Postawiono tu na ascetyzm, dzięki któremu kierowca czerpać ma większą radość z prowadzenia pojazdu.

Pokrewieństwo z nową generacją "trójki" zdradza też szereg rozwiązań technicznych. Pod maską Mazdy Kai drzemie benzynowa jednostka nowej generacji Skyactiv-X. Ma to być pierwszy na świecie produkcyjny silnik benzynowy o zapłonie samoczynnym.



Zdjęcie Mazda Kai /

Jednostki z serii SKYACTIV-X korzystać mają z kompresora i autorskiego systemu o nazwie Spark Controlled Compression Ignition, co sugeruje obecność klasycznych świec zapłonowych. Układ zarządzać ma procesem spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze i - w ściśle określonych warunkach - dezaktywować działanie świec przestawiając motor w tryb samozapłonu. W efekcie silnik charakteryzować ma się najlepszymi cechami jednostek wysokoprężnych (wysoki moment obrotowy, niskie spalanie) i benzynowych (szeroki zakres użytecznych prędkości obrotowych). W stosunku do obecnych jednostek benzynowych stosowanych przez Mazdę silniki z serii SKYACTIV-X oferować mają do 30 proc. więcej mocy i momentu obrotowego zużywając przy tym od 20 do 30 proc. mniej paliwa.