Vespa Elettica. Pierwszy model na prąd

Elektryfikacja przebojem wdziera się w kolejne gałęzie motoryzacji. Znany producent jednośladów - firma Piaggio - zaprezentowała właśnie pierwszy bezemisyjny skuter z legendarnej serii Vespa.

Zdjęcie Vespa Elettica /

Pojazd debiutuje w niespełna rok od czasu, gdy firma oficjalnie poinformowała o zamiarze stworzenia elektrycznego pojazdu. Jego oficjalna premiera odbyła się na trwającym właśnie Milan Motorcycle Show.

Vespa Elettica - bo tak właśnie brzmi nazwa modelu - legitymuje się zasięgiem do 100 km. Pełne ładowanie prądem z sieci zajmuje około czterech godzin, ale firma pracuje nad rozwiązaniami zdolnymi skrócić ten czas do 20 minut. Producent przyznaje, że żywotność zastosowanych w pojeździe baterii wynosi 10 lat. Tysiąc pełnych cykli ładowania skutkować ma zmniejszeniem ich nominalnej pojemności do około 80 proc.

Osiągi Vespy Elettica nie są znane. Wiemy jednak, że za napęd odpowiada elektryczny silnik trakcyjny o mocy 2 kW (4 kW mocy szczytowej). Klienci mają mieć do wyboru siedem kolorów. Standard obejmuje m.in. kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala zastępujący klasyczne zegary. Za pośrednictwem systemu Bluetooth można go sparować ze smartfonem, dzięki czemu może on informować kierowcę o nieodebranych połączeniach czy otrzymanych wiadomościach tekstowych.

Zdjęcie Vespa Elettica /

Włosi pracują również nad odmianą hybrydową - Vespa Elettica X - wyposażoną w niewielki, chłodzony powietrzem, jednocylindrowy silnik o pojemności 100 cm3. Miniaturowa jednostka napędzać ma generator doładowujący akumulatory trakcyjne. Dzięki niej zasięg wydłużyć ma się niemal dwukrotnie.