Ursus wygrał przetarg na elektryczne autobusy

Spółka Ursus Bus wygrała przetarg na dostawę elektrycznych autobusów niskopodłogowych dla Zielonej Góry. Kontrakt warty 96,5 mln zł brutto obejmuje dostawę 47 fabrycznie nowych autobusów miejskich o długości 12 metrów. Dostawy mają być realizowane w 2018 r.

Elektryczny autobus Ursusa

Jak przekazano w przesłanym komunikacie, we wtorek Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze poinformował o wyborze oferty spółki Ursus Bus w największym przetargu w Polsce, a zarazem jednym z największych w Europie, na dostarczenie autobusów elektrycznych.

Termin pierwszej dostawy przewidziano na 1 lipca 2018 r., a realizację całego zamówienia do końca listopada przyszłego roku.

Jak powiedziała we wtorek PAP dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze Barbara Langner, teraz zgodnie z prawem zamówienie podlega tzw. kontroli uprzedniej, przeprowadzanej przez Urząd Zamówień Publicznych. Po niej będzie możliwe podpisanie umowy na dostawę autobusów.

Model Ursus City Smile, który zostanie dostarczony do Zielonej Góry to nowoczesny, 12-metrowy autobus miejski napędzany wyłącznie energią elektryczną. W odróżnieniu od pojazdów spalinowych czy hybrydowych, które także wyposażone są w mały silnik diesla - elektrobus Ursusa jest całkowicie zeroemisyjny. Oznacza to, że nie emituje żadnych spalin do atmosfery, dzięki czemu pozytywnie wpływa na środowisko.

Dodatkowo podczas ruszania z przystanku wytwarza czterokrotnie mniej hałasu niż autobusy z napędem diesla i hybrydowym. A to kolejny, ważny czynnik, który pozytywnie wpłynie na cały miejski ekosystem Zielonej Góry - napisano w komunikacie.

Ursus Bus SA inwestuje w elektromobilność, jeden z najszybciej rozwijających się segmentów transportu publicznego. W czerwcu tego roku spółka powołała konsorcjum "Polski E-BUS". Jego celem jest stworzenie projektu nowego, całkowicie polskiego autobusu elektrycznego następnej generacji dla transportu publicznego.

We wtorek władze Zielonej Góry poinformowały, że miasto otrzyma ponad 167 mln zł dofinansowania do projektu dot. niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Do podpisania umowy o dofinansowaniu ma dojść na koniec tego miesiąca. Jednym z kluczowych elementów tego projektu jest zakup elektrycznych autobusów.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez samorząd miasta, należący do niego Miejski Zakład Komunikacji we współpracy z PKP. Projekt opiewa na prawie 209,5 mln zł. Część ujętych w nim zadań jest już realizowana.

Na początku tego tygodnia projekt pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" został zatwierdzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i uzyska dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Miasto wyłoży ponad 38,5 mln zł, a PKP ponad 13 mln zł.

Projekt składa się z kilku elementów: wymiany taboru autobusowego - w większości na nowoczesne autobusy o napędzie elektrycznym, budowy niezbędnej dla nich infrastruktury technicznej (stacji ładowania, zaplecza technicznego itp.), budowy centrum przesiadkowego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP, przebudowy zajezdni autobusowej.