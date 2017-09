Taki będzie polski samochód elektryczny!

Jury konkursu na koncepcję i wizualizację projektu polskiego samochodu elektrycznego wskazało spośród dziewięciu finalistów cztery zwycięskie prace. Spółka Electromobility Poland (EMP) zakłada, że w ciągu roku powstanie prototyp pojazdu.

Zdjęcie Projekt Łukasza Myszyńskiego /

Autorzy zwycięskich koncepcji to Łukasz Myszyński, Damian Woliński, Sebastian Nowak i Mateusz Tomiczek. Dodatkowo jury przyznało dwa wyróżnienia.

W czasie uroczystej gali doradca prezydenta Andrzeja Dudy Marta Gajęcka odczytała list od głowy państwa. Andrzej Duda napisał m. in. że chciałby, aby Polska była krajem innowacyjnym, aktywnie uczestniczącym w czwartej rewolucji przemysłowej. "Rozwój nowoczesnych technologii, w tym właśnie elektromobilności, niezwykle szybko zmienia świat. Polska gospodarka wykorzystała już proste rezerwy, a dalszy wzrost wartości produktów i usług może nastąpić właśnie wraz z postępem technologicznym, a zatem także z rozwojem elektromobilności w Polsce" - napisał prezydent.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślał, że cztery wybrane projekty będą do dyspozycji tych, którzy zechcą zbudować prototyp. "Chcemy, żeby te projekty zostały zmaterializowane. I żeby prototypy mogły zostać wypróbowane na polskich drogach" - mówił Tchórzewski.

Zdjęcie Projekt Damiana Wolińskiego /

Wiceminister energii Michał Kurtyka przypomniał, że projektowana ustawa o elektromobilności ma trzy cele: upowszechnienie samochodów elektrycznych na polskich drogach, stabilizacja sieci energetycznych wynikająca z tego, że samochody elektryczne nie tylko pobierają energię, ale są jej zasobnikami, i wreszcie pobudzenie przemysłu elektromobilności. "Zamknięcie pierwszego etapu konkursu bardzo dobrze wpisuje się w ten trzeci cel" - ocenił Kurtyka. Bardzo poważnie traktujemy to jako pobudzenie rynku krajowych dostawców, kreatywności i innowacyjności polskich producentów w niszy, którą otwierają pojazdy elektryczne - mówił Kurtyka.

Zdjęcie Projekt Sebastiana Nowaka /

Szef projektu Electromobility Poland Piotr Zaręba podkreślił, że wraz z rozstrzygnięciem konkursu kończą się prace koncepcyjne, a spółka przechodzi do działania. "Mamy rozeznanie rynku, wiemy jakie są oczekiwania podmiotów na nim działających i wiemy, w jaki sposób możemy im pomóc" - zaznaczył. Przypomniał, że w październiku EMP zamierza rozpisać drugi etap konkursu - na budowę prototypów. Przy czym będzie to konkurs zamknięty, przeznaczony dla tych, którzy w ciągu roku są w stanie prototyp zbudować, a za kilka lat uruchomić produkcję w skali zapewniającą dochodowość. Budowę prototypu EMP zamierza wspierać finansowo i dostarczyć istotną część kosztów.

Zdjęcie Projekt Mateusza Tomiczka /

Zdaniem ministra Tchórzewskiego, mamy do czynienia z ludźmi zafascynowanymi tym projektem, którzy poważnie go traktują, nie jako marzenie, tylko coś co można osiągnąć. "W Polsce mamy szanse to osiągnąć i stać się jednym z liderów elektromobilności. Tymi, którzy potrafią wprowadzić w życie rzeczy, o których na świecie tylko mówi się od wielu lat" - ocenił Tchórzewski.



Zdjęcie Projekt wyróżniony /