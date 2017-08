Nowe autobusy elektryczne wyjadą na ulice Krakowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie odebrało w środę 20 autobusów elektrycznych wyprodukowanych przez krajową firmę Solaris Bus & Coach SA. Pojazdy o długości 12 i 18 metrów kosztowały blisko 42,8 mln zł netto.

Zdjęcie Jeden z Solarisów Urbino 12 kupionych przez Kraków /Stanisław Rozpędzik /PAP

Jak podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, obecnie stolica Małopolski ma największą liczbę autobusów napędzanych energią elektryczną w Polsce. Mieszkańcy miasta mogą korzystać w sumie z 26 tego typu pojazdów.

"Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło regularną linię obsługiwaną autobusami elektrycznymi. To w Krakowie powstała także pierwsza w Polsce stacja do ładowania autobusów przez pantograf. A dzisiaj jako pierwsze miasto w Polsce prezentujemy autobus elektryczny przegubowy" - przypominał prezydent.

Krakowski przewoźnik kupił 17 autobusów 12-metrowych i trzy przegubowe o długości 18 metrów. Producent z Bolechowa dostawę autobusów 12-metrowych wycenił na 34,8 mln zł netto, a autobusów przegubowych na prawie 8 mln zł netto.

Wybrany pojazd Solaris Urbino 12 zdobył tytuł najlepszego autobusu miejskiego roku 2017 w prestiżowym konkursie na najlepszy autobus miejski "Bus of The Year", którego organizatorem jest Stowarzyszenie Europejskich Wydawców Czasopism Branży Pojazdów Użytkowych (Association of Commercial Vehicle Editors).

Zdjęcie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas prezentacji nowych autobusów / Stanisław Rozpędzik / PAP

Nowe autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, automat biletowy, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także ładowarki USB do smartfonów. Baterie autobusów są ładowane z sieci trakcyjnej przez zamontowany na dachu pantograf, a podczas przebywania w zajezdni przez wtyczkę.

Bezemisyjne Solarisy będą kursować już nie tylko na linii nr 154, ale także na liniach nr 304, 124 oraz 169. Oprócz zakupu autobusów elektrycznych MPK SA w Krakowie zainwestowało także w rozbudowę infrastruktury ładującej. W zajezdni Wola Duchacka wybudowano stację z 28 stanowiskami ładowania autobusów elektrycznych typu plug-in, natomiast na zajezdni w Nowej Hucie powstała stacja transformatorowa do ładowania autobusów elektrycznych.

W przyszłym roku zostanie oddanych do użytku pięć nowych stacji ładowania autobusów przez pantograf: trzy na mieście, na ul. Konopnickiej, Piaszczystej, oraz druga na ulicy Pawiej, a także w zajezdniach na Woli Duchackiej i na Brożka.

Zakup realizowany jest w ramach dużego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu 107 ekologicznych autobusów. Inwestycja o wartości ponad 167,4 mln zł uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych - ponad 115,7 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie pojazdy z tej puli dostarczyli krajowi producenci: Solaris Bus&Coach - 60 autobusów spalinowych o długości 12 metrów, 12 pojazdów hybrydowych o długości 18 metrów oraz 20 autobusów elektrycznych o długości 12 i 18 metrów oraz Autosan - 15 krótkich autobusów spalinowych o długości 9 metrów.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na zakup kolejnych 75 ekologicznych autobusów z silnikami Euro 6, które do Krakowa zostaną dostarczone w 2018 r.

Prezes krakowskiego MPK Rafał Świerczyński przypomniał, że w czerwcu tego roku miasto i przewoźnik podpisały porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego, w ramach którego Kraków będzie miał możliwość zakupu do 150 nowych autobusów elektrycznych przy dofinansowaniu na poziomie co najmniej 60 proc. Dokument zakłada, że dostawa nowych autobusów elektrycznych do Krakowa będzie realizowana w latach 2019-2021.

"Jeżeli ta inwestycja zostanie w 100 proc. zrealizowana, to pojazdy bezemisyjne będą stanowić 1/3 krakowskiego taboru autobusowego" - zaznaczył prezes.

Władze miasta podkreślają też, że dzięki tym zakupom autobusów Kraków stanie się pierwszą dużą aglomeracją w Polsce, gdzie wykorzystywane będą wyłącznie pojazdy ekologiczne spełniające co najmniej normę Euro 5 oraz bezemisyjne.

Przedstawiciele firmy Solaris Bus & Coach zwrócili uwagę, że wśród autobusów przekazanych do Krakowa znajduje się pojazd z numerem 15000, który został wyprodukowany w fabryce w Bolechowie koło Poznania.

"Kiedy w 1996 roku wraz z mężem rozpoczynaliśmy naszą działalność w branży autobusowej, w najśmielszych marzeniach nie wyobrażaliśmy sobie, że doczekamy momentu, w którym projektowane i produkowane przez naszą firmę autobusy w liczbie 15 tys. sztuk będą jeździć w ponad 600 miastach w 32 krajach" - zaznaczyła Solange Olszewska, założycielka i prezes zarządu firmy Solaris.