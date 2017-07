Australia wybuduje superautostradę dla aut elektrycznych

Rząd Australii podjął decyzję o budowie superautostrady dla samochodów elektrycznych, która będzie biegła głównie wzdłuż Wielkiej Rafy Koralowej na wschodzie i północnym wschodzie kraju - poinformował w czwartek minister stanowego rządu Queensland Steven Miles.

Autostrada będzie liczyła 1,8 tys. km; zostaną na niej ulokowane darmowe stacje ładowania dla samochodów elektrycznych. "To ambitny projekt, ale chcemy, by jak najwięcej ludzi zaangażowało się w rewolucję pojazdów elektrycznych, co jest krokiem prowadzącym do zmniejszenia w przyszłości emisji (gazów cieplarnianych)" - powiedział Miles.

Wielka Rafa Koralowa jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych kontynentu; każdego roku przybywa tam około dwóch milionów zwiedzających; w roku 2016 przyniosło to Australii dochód ponad 1,5 mld dol.

Budowa superautostrady przyniesie "inwestycje i wzrost gospodarczy; stworzy nowe miejsca pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych" - powiedział szef australijskiej organizacji publicznej zrzeszającej producentów pojazdów elektrycznych (Electric Vehicle Council) Behyad Jafari.

Nowa droga będzie biegła od miejscowości Coolangatta położonej na południu stanu Queensland do miasta Cairns, na północy kraju.