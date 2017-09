Polska przygotowuje się na samochody autonomiczne

Rozpoczęcie współpracy na szczeblu rządowym w zakresie automatyzacji ruchu drogowego w Polsce zapowiedzieli minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas międzynarodowej konferencji "Autonomiczna przyszłość transportu drogowego". Zorganizował ją w Warszawie Instytut Transportu Drogowego.

Koncerny samochodowe mają już prototypy pojazdów autonomicznych

Ścisłą współpracę w zakresie prac nad automatyzacją ruchu drogowego zapowiedziano podczas pierwszej w Polsce, międzynarodowej konferencji "Autonomiczna przyszłość transportu drogowego", którą zorganizował Instytut Transportu Samochodowego. Do udziału w spotkaniu zarejestrowało się ponad czterystu przedstawicieli branży motoryzacyjnej i świata biznesu oraz pracowników nauki. Wśród nich są goście z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Białorusi.

"Są to przede wszystkim przedstawiciele firm, które dostarczają komponenty do koncernów motoryzacyjnych na świecie, więc myślę, że będzie bardzo dużo ciekawego materiału (z konferencji)" - powiedział dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak.

Uczestnicy konferencji dyskutują przede wszystkim o przyszłości transportu i możliwościach jego stopniowej autonomizacji. "Będziemy mówić o wszelkich zagadnieniach związanych z autonomizacją, czyli kwestiach związanych z dopuszczeniem ich do ruchu, cyberbezpieczeństwem, etyką czy technologią" - podkreślił prof. Marcin Ślęzak.

Uczestnicy konferencji mają też możliwość sprawdzenia innowacyjnej oraz dostępnej już technologii w rzeczywistym ruchu drogowym. Na potrzeby konferencji został wyznaczony odcinek testowy na terenie Warszawy. Dodatkowo zorganizowano pokazy statyczne pojazdów oraz usług wiodących firm oferujących pojazdy autonomiczne i rozwiązania techniczne dla potrzeb autonomizacji transportu.

Z myślą o młodych pracownikach naukowych przygotowano specjalnie dedykowaną sesję plakatową, która prezentuje efekty ich prac badawczo-rozwojowych w zakresie dynamicznie rozwijających się technologii stosowanych w transporcie drogowym.

Szefowie resortów infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz energii Krzysztof Tchórzewski byli zgodni, że wdrażanie nowych technologii w zakresie automatyzacji transportu drogowego jest zagadnieniem horyzontalnym, obejmującym wielu dziedzin gospodarki. W celu skoordynowania działań w tym zakresie widzą więc potrzebę powołania Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji transportu.

Dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak przypomniał, że takie działania wpisują się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętą przez rząd 14 lutego 2017 roku oraz Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce "Energia do Przyszłości", przyjęty przez rząd 16 marca 2017 r.

Pojazdy autonomiczne za kilka lat na polskich drogach

Jeżeli uda się zrealizować zapowiedziane na konferencji plany, to pierwsze pojazdy autonomiczne mają szansę pojawić się na polskich drogach za kilka lat.

"W pierwszej kolejności pojawią się na zamkniętych obszarach, czyli będzie to testowanie pod szczególnym nadzorem. Natomiast w pełni komercyjne ich wykorzystanie, zakładam że będzie około 2025 roku, bo wtedy będą wszystkie wytyczne. I myślę, że wszystkie problemy, które mogą pojawić się, czy to związane z etyką, czy z bezpieczeństwem ruchu drogowego, czy innymi elementami, zostaną pokonane" - ocenił dyr. ITS, prof. Marcin Ślęzak.

"Rolą Instytutu Transportu Samochodowego będzie opracowanie koncepcji stworzenia Polskiego Centrum Kompetencji, w tym laboratorium badawczego na potrzeby testowania tych technologii" - poinformował prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS.

Dodał, że Instytut powoła również Krajowy Punkt Kontaktowy dla producentów pojazdów i podzespołów, firm technologicznych, samorządów, instytucji nauki oraz innych organizacji zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem systemów CAD (connected and automated driving, czyli współpracujących, zautomatyzowanych i autonomicznych pojazdów). Prof. Ślęzak zapewnił, że kierowany przez niego Instytut "będzie służył także wsparciem eksperckim i merytorycznym dla partnerów".

Międzynarodowa konferencja "Autonomiczna przyszłość transportu drogowego" została objęta patronatem Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Energii, Rozwoju i Cyfryzacji oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wydarzenie zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.