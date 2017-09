Jest szansa na obniżkę cen paliw. Ale nie wszystkich

Analitycy oczekują w przyszłym tygodniu kontynuacji obniżek cen benzyn i autogazu na stacjach. Mało prawdopodobna jest natomiast obniżka cen oleju napędowego; jego ceny mogą nawet wzrosnąć.

Zdjęcie LPG i benzyna potanieją, ale olej napędowy - nie /Tomasz Kawka /East News

Według BM Reflex po nieznacznych obniżkach cen z tego tygodnia, w kolejnym trend zniżkowy powinna kontynuować benzyna - o 4-6 groszy na litrze i autogaz - o 2-4 grosze. W przypadku oleju napędowego możliwa jest natomiast nieznaczna podwyżka. Reflex wskazuje, że o ile średnie ceny w mijającym tygodniu nieznacznie spadły, to skala tych obniżek jest symboliczna w porównaniu do podwyżek w ostatnich tygodniach. Od końca lipca benzyny podrożały średnio o ok. 27 groszy na litrze, olej napędowy o 20 groszy, a autogaz o 33 grosze.

Również portal e-petrol.pl przewiduje lekki spadek cen benzyn i być może też autogazu przy jednoczesnej prawdopodobnej podwyżce ceny diesla. Według szacunków portalu, w przyszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 powinna zawierać się w przedziale 4,51-4,60 zł za litr, olej napędowy powinien kosztować między 4,34-4,44 zł za litr, a autogaz 2,07-2,15 zł za litr.

Portal zauważa, że ceny na polskich stacjach benzynowych spadają, mimo wysokich cen ropy na rynkach. Baryłka kosztuje już ponad 56 dol., podobny poziom widziano ostatnio w kwietniu br. Jak ocenia e-petrol.pl, rozpoczęta przez członków OPEC publiczna dyskusja na temat możliwego przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ws. ograniczenia wydobycia, pomaga notowaniom ropy utrzymać się w okolicach tegorocznych maksimów cenowych.

Reflex przypomina z kolei, że na poprawę nastrojów na rynkach wpływ ma ubiegłotygodniowa rewizja w górę prognoz wzrostu konsumpcji przez OPEC i Międzynarodową Agencję Energii oraz późniejsze potwierdzenie spadku liczby odwiertów ropy naftowej w USA.