Ceny paliw na stacjach rekordowo niskie

Umacniająca się w relacji do amerykańskiego dolara złotówka przy stabilnych cenach ropy naftowej przekłada się na obniżkę cen paliw w Polsce. Tankowanie benzyny, oleju napędowego i autogazu jest najtańsze od początku roku.

Zdjęcie Ceny paliw zauważalnie się obniżyły /Piotr Jędzura /Reporter

Ograniczenie wydobycia przez OPEC, nie przekłada się na prognozowany jeszcze na początku roku wzrost cen ropy na światowych giełdach. Kierowców przed podwyżkami ratują amerykańscy nafciarze, którzy w reakcji na wyższe ceny surowca zwiększają produkcję ze złóż łupkowych.

Reklama

W cennikach rafinerii w mijającym tygodniu działo się niewiele. Dominowały kilkuzłotowe wahania, w efekcie których metr sześcienny 95 oktanowej benzyny dzisiaj w hurtowych cennikach rodzimych producentów paliw kosztuje średnio 3691,60 PLN i jest o 7,60 PLN droższy niż w ubiegły piątek. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o 17,60 PLN i kosztuje aktualnie 3605,60 PLN/metr sześc.



Sprzedawcy paliw w ostatnich dniach zdecydowali się na obniżkę cen, redukując nieznacznie swoje marże. Dzięki temu tankowanie w tym tygodniu jest tańsze dla kierowców z silnikami benzynowymi, silnikami Diesla i instalacjami na LPG. Najmocniej taniała 95-oktanowa benzyna. Jej średnia cena spadła o 5 groszy i wynosi aktualnie 4,69 PLN/l. Olej napędowy zanotował 4-groszową obniżkę i kosztuje średnio 4,61 PLN/l. Tankując autogazu płacimy 2,19 PLN/l - o 3 grosze mniej niż tydzień temu.



Prognoza na kolejny tydzień zakłada umiarkowaną zmienność cen, z niewielką przestrzenią na dalsze obniżki. Szacowane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 4,64-4,75 PLN/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla 4,56-4,65 PLN/l i 2,15-2,23 PLN/l dla autogazu.

Razem z nowym tygodniem rozpoczęła się kolejna prezydentura Stanów Zjednoczonych - Donald Trump, aktualny gospodarz Białego Domu już w pierwszych dniach urzędowania wskazał na kilka problemów związanych z sytuacją na rynku naftowym, które mogą być rozstrzygnięte inaczej, niż widział je jego poprzednik. Przykładem może być tutaj zmiana nastawienia do rurociągów Keystone XL i Dakotas, co mogłoby znacząco zmienić geografię przepływów surowca na zachodniej półkuli i tym samym wpływać także na globalną grę eksporterów.

Wiele dla rynku europejskiego znaczyć może wiadomość z zupełnie innego kierunku - Libia wydobywa już 715 tys. baryłek dziennie, to jest najwięcej od 2014 roku. Władze libijskiego narodowego operatora zapewniają o możliwości utrzymania tendencji wzrostowej i ambicjach sięgania do poziomu wydobycia z czasów sprzed wojny domowej. Jeśli takie działania będą konsekwentne, może to zakłócać OPEC-owski plan redukcji globalnej nadpodaży. Biorąc pod uwagę skalę wzrostu produkcji w USA i Kanadzie, plan OPEC może mieć sporo przeszkód przed sobą.