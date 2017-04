Premiery Porsche na Poznań Motor Show 2017

W czwartek podczas Poznań Motor Show 2017 Porsche zaprezentuje swoje polskie premiery – model Panamera Sport Turismo oraz wyścigowe Porsche 911 GT3. Na gości największych motoryzacyjnych targów w Polsce czeka łącznie 13 samochodów Porsche oraz kolekcja ekskluzywnych akcesoriów Porsche Driver’s Selection.

Zdjęcie Porsche Panamera Sport Turismo /

Podczas Poznań Motor Show 2017 odbędą się premiery dwóch najnowszych modeli Porsche: Panamera Sport Turismo oraz wyścigowego 911 GT3 Cup. Ten pierwszy na polską wystawę trafia zaledwie kilka tygodni po światowej premierze w Genewie.

Obok premierowego Porsche Panamera Sport Turismo znajdzie się Porsche Panamera 4 E-Hybrid prezentujące kierunek, w którym zmierza marka po nieustającym odnoszeniu sukcesów w motorsporcie dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej. W strefie poświęconej transferowi technologii obok premierowego wyścigowego Porsche 911 GT3 Cup znajdzie się topowa wersja seryjna Porsche 911: Turbo S. W części stoiska otwartej dla publiczności zobaczyć można będzie takie samochody Porsche jak: 718 Cayman, 718 Boxster, 911 Targa 4S, 911 Carrera 4 GTS, Panamera Turbo, Macan Turbo, Macan czy Cayenne GTS. Tequipment Corner będzie można z kolei zobaczyć zastosowanie użytecznych akcesoriów do samochodów Porsche na przykładzie Cayenne S.



Podczas Poznań Motor Show miłośnicy Porsche będą mogli nabyć gadżety, ubrania i akcesoria z kolekcji Porsche Driver’s Selection w bardziej atrakcyjnych cenach niż w Porsche Centrach oraz w sklepie online.



Samochody Porsche zaprezentowane podczas Motor Show będą wyposażone w najnowsze i najszybsze opony Michelin. Największa nowość to Michelin Pilot Sport 4S - opona o ultrawysokich osiągach przeznaczona do samochodów o dużej mocy.



W oponie MICHELIN Pilot Sport 4 S zamontowanej w Porsche 718 Boxster i Porsche 718 Cayman wykorzystano rozwiązania konstrukcyjne stworzone na potrzeby sportów motorowych oraz testowane m. in. w 24h Le Mans, WRC oraz Formule E. Ponadto na stoisku Porsche będzie można zobaczyć oponę MICHELIN Latitude Sport 3, która otrzymała homologację do prestiżowych modeli samochodów typu SUV, takich jak Porsche Macan.