Hybrydowe Toyoty podczas targów Poznań Motor Show 2017

Stoisko Toyoty na targach Poznań Motor Show 2017 będzie zdominowane przez nowe hybrydowe modele marki. Toyota zaprezentuje polskiej publiczności trzy tegoroczne nowości – Priusa Plug-in Hybrid 2. generacji, nową wersję Toyoty Yaris z usprawnionym napędem hybrydowym oraz crossovera C-HR. Atrakcją stoiska będzie instalacja oparta na promieniowaniu rentgenowskim, która prześwietli napęd Priusa Plug-in Hybrid i pokaże jego działanie. Targi będą trwały od 6 do 9 kwietnia 2017 roku.

Toyota Yaris

W tym roku zadebiutuje zmodernizowana wersja Yarisa, nawiązująca stylistyką do Yarisa WRC 2017. Zmiany stylistyczne wprowadziły bardziej dynamiczny wygląd nadwozia, podkreślony światłami LED, oraz unowocześnione wnętrze. Yaris oferuje jeszcze cichszą pracę napędu, pewniejsze prowadzenie i lepsze właściwości jezdne.

Toyota Yaris, najpopularniejszy model Toyoty w Polsce, otrzymuje zupełnie nowy silnik 1.5 l, produkowany w Toyota Motor Industries Poland. Jednostka o mocy 111 KM zastąpi dotychczasowy silnik 1.33 l. To bardzo nowoczesny motor z rodziny Toyota ESTEC (Economy with Superior Thermal Efficiency), opracowany z myślą o przyszłych normach emisji Euro 6c oraz wymaganiach homologacyjnych Real Driving Emission (RDE). Zapewnia lepsze osiągi i przyjemniejszą jazdę przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa nawet o 12 procent.

Toyota Yaris daje do wyboru trzy rodzaje napędów - benzynowy, wysokoprężny oraz innowacyjny napęd hybrydowy o mocy 100 KM, zużywający w mieście zaledwie 3,1 l/100 km. W nowym modelu napęd ten został usprawniony, by zapewnić jeszcze cichszą pracę.

Toyota Prius Plug-in Hybrid

Prius Plug-in Hybrid drugiej generacji przez wielu analityków jest uważany za najbardziej wydajny model wykorzystujący silnik spalinowy. Samochód łączy zalety nowego Priusa i auta elektrycznego o dużym zasięgu. Nowa hybrydowa Toyota ładowana z zewnętrznej sieci może rozpędzić się do 135 km/h na samym silniku elektrycznym, a jej zasięg w trybie EV wynosi teraz do 50 km. Średnie zużycie paliwa to tylko 1 l/100 km. Do innowacyjnych technologii, jakie zastosowano w nowym modelu, należy nowy system ogrzewania baterii, panele fotowoltaiczne na dachu, które zwiększają zasięg auta w trybie EV, oraz klimatyzacja oparta na pompie ciepła z wtryskiem gazu.

Lepszy zasięg i wyższą prędkość w trybie elektrycznym uzyskano dzięki nowej baterii litowo-jonowej o większej pojemności oraz dzięki znacznie poprawionej wydajności wszystkich elementów napędu. Napęd wykorzystujący rozwiązanie Dual Motor Drive System umożliwia zastosowanie generatora jako drugiego silnika elektrycznego do napędzania samochodu. System ogrzewania baterii podczas ładowania oraz pierwsza na świecie automatyczna klimatyzacja z pompą ciepła i wtryskiem gazu pomagają uniknąć włączania silnika spalinowego podczas jazdy w trybie EV.

W przednich reflektorach zainstalowano diody LED, co wiąże się z kolejnymi oszczędnościami. Dzięki zastosowaniu do konstrukcji klapy bagażnika - po raz pierwszy w masowo produkowanym samochodzie - tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami węglowymi (CFRP) udało się zmniejszyć wagę pojazdu, a w konsekwencji poprawić wydajność hybrydowego systemu napędowego.

Prius Plug-in Hybrid jako pierwszy samochód seryjny wykorzystuje system ładowania baterii z panelu słonecznego. Ogniwo fotowoltaiczne doładowuje akumulator, gdy samochód jest zaparkowany, zwiększając zasięg auta na silniku elektrycznym maksymalnie o 5 km dziennie. Podczas jazdy system ładuje uzupełniającą baterię 12 V przeznaczoną do obsługi dodatkowych obciążeń, przez co maleje pobór energii z głównego akumulatora.

Nowy Prius Plug-in Hybrid został wyposażony także w platformę bezprzewodowego ładowania telefonu, duży, kolorowy wyświetlacz HUD oraz nową wersję systemu automatycznego parkowania SIPA. W trakcie jazdy kierowca otrzyma wsparcie pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense (TSS) w rozbudowanej wersji, której działanie opiera się na współpracy kamery i radaru.

Toyota C-HR

Toyota C-HR to zupełnie nowy model w ofercie marki. Samochód wprowadza do segmentu crossoverów napęd hybrydowy oraz nowe podejście do stylistyki, wyrażające się w połączeniu dynamicznej sylwetki, mocnych przetłoczeń i ostrych linii. Kompaktowy crossover został zbudowany na platformie TNGA, która zapewnia mu nisko położony środek ciężkości, bardzo sztywne nadwozie i bardzo dobre właściwości jezdne. Pod maską Toyoty C-HR Hybrid pracuje napęd hybrydowy IV generacji o mocy 122 KM. Samochód zużywający tylko 3,6 l/100 km i emitujący 82 g/km CO2 jest najbardziej oszczędnym crossoverem na polskim rynku.

Toyota C-HR z miejsca stała się bestsellerem w segmencie crossoverów. Wersja hybrydowa cieszy się bardzo dużą popularnością wśród klientów - wybiera ją 70% nabywców nowego crossovera Toyoty.

Toyota Prius

20 lat temu zadebiutowała Toyota Prius - pierwszy masowo produkowany samochód z napędem hybrydowym. Obecnie jest to najpopularniejsze auto hybrydowe na świecie. Prius 4. generacji stanowi największy przełom w rozwoju technologii hybrydowej od momentu debiutu w 1997 roku. Zużywa tylko 3,3 l/100 km paliwa i emituje 76 g/km CO2. Ponadto samochód może poruszać się na samym silniku elektrycznym przez ponad 70% czasu jazdy.

Nowy model zbudowany na nowatorskiej platformie TNGA zapewnia dużą sztywność nadwozia, pewność i stabilność prowadzenia, nisko położony środek ciężkości oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Prius otrzymał tytuł najbezpieczniejszego samochodu w klasie dużych aut rodzinnych Euro NCAP 2016.

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 jest prekursorem segmentu SUV i najpopularniejszym średnim SUV-em w Polsce. Wersja hybrydowa to najbardziej oszczędny, najmocniejszy i najszybszy RAV4 w historii. Napęd hybrydowy o łącznej mocy 197 KM składa się z silnika benzynowego 2.5 16V VVT-i i silnika elektrycznego. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,3 s i spala średnio 5,1 l/100 km. Do prędkości 50 km/h może pokonać kilka kilometrów na samym silniku elektrycznym.

Bezstopniowa przekładnia E-CVT sterowana jest przez system elektroniczny Shift-by-Wire. RAV4 Hybrid umożliwia manualny wybór trybów jazdy, wzbogacony o funkcje sekwencyjnej zmiany biegów i tryb Power, dzięki którym samochód zyskuje bardziej sportowy charakter.

RAV4 Hybrid dostępny jest także z napędem na 4 koła E-Four. Umieszczony z tyłu silnik elektryczny o mocy 68 KM zapewnia optymalny rozkład masy pomiędzy osiami i lepszą kontrolę trakcji. E-Four to najbardziej zaawansowany technologicznie napęd 4x4 w Toyocie. Auto wyróżnia się bogatym wyposażeniem, na które składają się m.in. kamera 360 stopni, zapewniająca podgląd otoczenia samochodu z każdej strony, oraz rozbudowany pakiet Toyota Safety Sense w standardzie od wersji Premium.

Toyota Auris Hybrid

Toyota Auris to jeden z najpopularniejszych samochodów kompaktowych na polskim rynku. Model jest dostępny z trzema rodzajami napędu - benzynowym, wysokoprężnym i hybrydowym. Auris Hybrid, najczęściej kupowany samochód hybrydowy w Polsce w 2016 roku, jest bezkonkurencyjnym kompaktem w dziedzinie kosztów użytkowania. Napęd o mocy 136 KM zapewnia średnie zużycie paliwa 3,5 l/100 km.