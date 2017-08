Przerażające nagranie wypadku. Sprawca uciekł

papiqu41 napisał: chciałbym prosić o pomoc. Wczoraj (12.08.2017 około godziny 13:00) doszło do zdarzenia drogowego na trasie Drogi krajowej 75 na odcinku Jurków - Nowy Sącz w miejscowości Witowice Dolne przy słupku 44/5. Samochód marki renault (model nieznany, mógł to być Captur) koloru czerwonego, kierujący się w kierunku Nowego Sącza zajechał droge jadącemu z naprzeciwka Citroenowi xsara picasso który zderzył się z Toyotą corollą e15. W wyniku zdarzenia zostało poszkodowane 9 osób w tym 3 dzieci, auta zostały poważnie uszkodzone. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Jest w tej chwili poszukiwany przez miejscową policję, niestety przez jakość nagrania jest ono utrudnione. Szukamy świadków tego zdarzenia, nagrania. Jeżeli ktoś byłby w posiadaniu informacji, nagrań tego wypadku prosimy o kontakt z komisariatem w Łososinie Dolnej, tel. 18 444 90 41 lub bezpośrednio do uczestnika zdarzenia na adres mailowy rlibox@wp.pl