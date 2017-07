Renault roztrzaskał się o drzewo. Trzy osoby zginęły - jechali bez zapiętych pasów

Świętochłowice (woj. śląskie). Trzy osoby nie żyją po wypadku na drodze między miejscowościami Przejęsław i Świętoszów na Dolnym Śląsku. Renault scenic wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Trzech mężczyzn zginęło na miejscu.

- Między miejscowościami Przejęsław i Świętoszów samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył bokiem w drzewo. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby wypadły na zewnątrz przez szyby. Osoby te nie miały zapiętych pasów, na co wskazuje stan pojazdu. Jest to prosty odcinek drogi w lesie, trwają tu prace remontowe i jest ograniczenie prędkości. Droga jest w złym stanie technicznym, pobocza są miękkie, ale dojeżdżając do tego miejsca widać znaki ostrzegawcze – poinformował Piotr Pilarczyk ze straży pożarnej w Bolesławcu. Źródło: TVN X-news