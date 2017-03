Limuzyna wiceministra wjeżdża na czerwonym. Efekt? Stłuczka

Stłuczka limuzyny Żandarmerii Wojskowej, którą jechał wiceminister MON Bartosz Kownacki. W zdarzeniu, do którego doszło na warszawskim Powiślu, nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały 2 samochody. Na filmie widać jak do niej doszło.

Jak poinformował p.o. rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej mjr Artur Karpienko kierowca, który prowadził w środę samochód, którym podróżował wiceszef MON został ukarany za wykroczenie polegające na "spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy niezachowaniu należytej ostrożności". Mjr Karpienko nie podał wysokości grzywny. Poinformował, że żołnierz przyjął mandat, co kończy postępowanie.

