Limuzyna wiceministra wjeżdża na czerwonym. Efekt? Stłuczka

Stłuczka limuzyny Żandarmerii Wojskowej, którą jechał wiceminister MON Bartosz Kownacki. W zdarzeniu, do którego doszło na warszawskim Powiślu, nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały 2 samochody. Na filmie widać jak do niej doszło. kierowca wiceministra obrony narodowej Bartosza Kownackiego został ukarany mandatem za spowodowanie kolizji - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Samochód Żandarmerii Wojskowej wiozący wiceministra na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie i zderzył się osobówką, która miała zielone.



Co prawda, udało się nam potwierdzić, że samochód Żandarmerii Wojskowej miał włączone sygnały uprzywilejowania: świetlne i dźwiękowe, jednak doszło do złamania przepisów.



Pracujące na miejscu ekipy uznały, że kierowca żandarmerii jadąc pojazdem uprzywilejowanym nie zachował należytej ostrożności przy wjeździe na skrzyżowanie.



P.o. rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW mjr Artur Karpienko nie podał wysokości grzywny. Poinformował, że żołnierz przyjął mandat, co kończy postępowanie.



Bartosz Kownacki jechał z Biura Bezpieczeństwa Narodowego do Ministerstwa Obrony Narodowej.









