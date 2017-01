Potącenie na przejściu dla pieszych. Kto zawinił?

Było ciemno. Padał deszcz. W obie strony jechały samochody. Ubrana w ciemną kurtkę z kapturem, 57-letnia kobieta weszła na oznakowane przejście dla pieszych. Doszło do potrącenia.

Wypadek miał miejsce kilka dni temu w Wyszkowie. 26-letnia kierująca fordem nie zauważyła kobiety będącej na pasach. W wyniku uderzenia poszkodowana z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Kierującej zatrzymano prawo jazdy. Moment zdarzenie został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu.

To oczywiste, że kierowcy powinni zachować ostrożność szczególnie w rejonach przejść dla pieszych. Zimowa aura, szybko zapadający zmrok oraz ciemne kolory wierzchnich okryć pieszych zdecydowanie obniżają widoczność.

Apelujemy także do pieszych. Gdy jesteście na przejściu dla pieszych bądźcie bardzo ostrożni. Kierowcy czasami mogą was zauważyć za późno…