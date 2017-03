"Zagadkowa" sytuacja na skrzyżowaniu. Wiesz jak się zachować?

Bywają takie sytuacje, w których stwierdzamy, że to nie kierowcy bywają bezmyślni, tylko instruktorzy nie potrafią ich odpowiednio nauczyć zasad ruchu drogowego. Tak właśnie jest w tym przypadku.

Zdjęcie "Zagadkowa" sytuacja na skrzyżowaniu /

Wielokrotnie już otrzymywaliśmy od naszych czytelników prośby o interpretację różnych sytuacji drogowych. Zwykle dotyczą one skrzyżowań, których projekt jest zupełnie nieprzemyślany, albo oznakowanie wzbudza pewne wątpliwości. Bywa nawet, że policjanci z drogówki i egzaminatorzy z WORDów, przesyłają nam sprzeczne wersje tego, jak kierowcy powinni się w danej sytuacji zachować.

Ostatnio jednak otrzymaliśmy pytanie wręcz banalne, ale każące się zastanowić nad poziomem szkolenia przyszłych kierowców. Powyżej znajdziecie poglądową grafikę, przedstawiającą budzącą wątpliwości naszej czytelniczki sytuację, a poniżej wiadomość, jaką otrzymaliśmy:



"Mam pytanie odnośnie takowego skrzyżowania ulic Granicznej i Sikorskiego w Katowicach. Nadmieniam, że w momencie wjazdu samochodu na to skrzyżowanie żaden inny pojazd nie nadjeżdża. Na który więc pas powinnam skierować auto? Mój instruktor twierdzi, iż na pas nr 3 ponieważ ten pas jest dla mnie przy skręcie w lewo."



W tym momencie należy zadać sobie pytanie - czy instruktor przekazuje taką informację, ponieważ wychodzi z założenia, że zamiast informować o zasadach ruchu drogowego, lepiej mówić jedynie jak zazwyczaj się w danej sytuacji robi? A może sam nie wie co mówią przepisy i informuje jedynie jak on by się odruchowo zachował?

Przedstawiona sytuacja, mamy nadzieję, żadnemu posiadaczowi prawa jazdy nie sprawiła problemu, podobnie jak wskazanie błędu w rozumowaniu pana instruktora. Wykonując przedstawiony na grafice manewr możemy zająć dowolny z trzech pasów. Jedynym zastrzeżeniem jest moment, w którym okazałoby się, że z naprzeciwka nadjeżdża inny samochód, skręcający w prawo. On również może wjechać na dowolny pas, a my musimy mu to umożliwić. Zwyczajowo w takiej sytuacji przyjmuje się, że osoby skręcające w lewo zajmują pas lewy, a skręcające w prawo, prawy. Takie zachowanie upłynnia ruch, ale nie ma o nim słowa w przepisach. Jeśli więc wykonujecie podobny, jak na powyższej grafice, manewr, upewnijcie się, na który pas kieruje się kierowca skręcający w prawo. Jeśli na lewy, nie będzie to może szczególnie uprzejme z jego strony, ale w przypadku stłuczki wina będzie bezspornie wasza.