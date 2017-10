Wyprzedzał kolumnę, nie zdążył wrócić na pas

Policjanci badają okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w Woli Rudzkiej (woj. lubelskie). Kierujący mazdą wyprzedzając kolumnę samochodów nie zdołał wrócić na właściwy pas jezdni i uderzył w nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówkę.

Zdjęcie Kierowcę z wraku wycinali strażacy /

Dziś około godziny 09.30 dyżurny opolskiej jednostki został powiadomiony o tym, że w Woli Rudzkiej (gm. Opole Lubelskie) doszło do zderzenia się samochodu osobowego z ciężarówką Przybyli na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że kierujący mazdą podjął manewr wyprzedzania busa, jednak nie zdołał wrócić na właściwy pas jezdni i uderzył w nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówkę.



Kierowca ciężarówki, który skręcając na przeciwległy pas bezskutecznie próbował uniknąć zderzenia z rozpędzoną mazdą, uderzył w bok wyprzedzanego przez mazdę busa. Wskutek zdarzenia obrażeń doznał kierujący mazdą. Mężczyzna został zakleszczony w samochodzie, skąd uwolnili go dopiero przybyli na miejsce strażacy.



Kierowca mazdy z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala.





Zdjęcie Próbując uniknąć kolizji kierowca ciężarówki wjechał w busa /

