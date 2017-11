Wypadek w Wygwizdowie. Wjechał w forwardera

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego do jakiego doszło w miejscowości Wygwizdów, gmina Przedbórz (woj. łódzkie).

Zdjęcie Skoda z dużą siłą uderzyła w nieoświetlonego forwardera /Policja

Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 39- letni kierujący skodą jadąc w kierunku Przedborza wyjeżdżając zza wzniesienia uderzył w leśną maszynę - forwardera jadącą w tym samym kierunku.



Do zdarzenia doszło około 6 rano, a więc gdy jeszcze było ciemno, a maszyna nie miała tylnego oświetlenia. 39-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego został przewieziony do radomszczańskiego szpitala, gdzie pozostał na obserwacji. 25-letni kierujący pojazdem wolnobieżnym nie odniósł obrażeń ciała. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci ustalają, który z kierowców i w jakim stopniu przyczynił się do zaistnienia tego zdarzenia.

Na kanwie tego wypadku, policjanci apelują do właścicieli maszyn i pojazdów rolniczych o właściwe ich oświetlanie, sprawdzanie stanu technicznego oraz o ostrożność i rozwagę podczas kierowania tymi pojazdami. Nieoświetlone pojazdy stwarzają zagrożenie dla kierujących nimi oraz innych użytkowników dróg.