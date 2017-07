Wrócili z 48-godzinnej trasy i chcieli ruszać w kolejną

Małopolscy inspektorzy transportu drogowego nie dopuścili do dalszej jazdy trzech kierowców, którzy właśnie z Macedonii i zamierzali wyruszyć w podróż z następną wycieczką do Bułgarii.

Zdjęcie Wycieczka pojechała w trasę z nowymi kierowcami /ITD

W piątek, 30 czerwca 2017r. inspektorzy z WITD w Krakowie zostali poproszeni o przeprowadzenie kontroli autobusu, który miał zawieźć młodzież do lat 18 (53 osoby) na letni wypoczynek do Bułgarii.



Ustalenia w trakcie kontroli były szokujące. Okazało się, że trzej kierowcy, którzy mieli wyruszyć w podróż z wycieczką, właśnie przed chwilą wrócili z Macedonii, mając za sobą 48 godzin pracy! Od środy, 28 czerwca do dnia kontroli, tj. 30 czerwca br. cały czas przebywali w autobusie, odpoczywając jedynie 2 godziny w Macedonii. Mimo tego kierowcy rozpoczęli swoje zadanie przewozowe.

Reklama

Mając na względzie bezpieczeństwo podróżnych oraz innych uczestników ruchu drogowego, małopolscy inspektorzy nie dopuścili kontrolowanych kierowców do dalszej jazdy. Wycieczka wyruszyła w podróż z innymi kierowcami. Oczywiście po uprzednim sprawdzeniu czy są należycie wypoczęci.

Za rażące naruszenia czasu jazdy i odpoczynku zostali ukarani mandatami na łączną kwotę 4 800 złotych. Natomiast wobec przewoźnika wyliczono karę pieniężną w wysokości 15 000 zł.