Wiózł urobek z kamieniołomu, ale go nie zabezpieczył

Zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i nałożeniem na kierującego mandatu karnego w wysokości 700 zł zakończyła się kontrola drogowa niesprawnej technicznie wywrotki.

Zdjęcie Tak ładunku przewozić nie wolno /ITD

Inspektorzy z oddziału terenowego ITD w Chrzanowie, w miejscowości Łękawica zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy. Pojazd typu wywrotka przewoził kamień z kamieniołomu w Barwałdzie.



Inspektorzy ujawnili liczne nieprawidłowości stanu technicznego ciężarówki, a przewożony ładunek nie został zabezpieczony we właściwy sposób, co stwarzało zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego.



Reklama

W trakcie kontroli stanu technicznego pojazdu, stwierdzono całą listę poważnych usterek: niesprawne światła STOP, niesprawne światła pozycyjne przednie oraz przeciwmgielne tylne, uszkodzone tablice wyróżniające dla pojazdu długiego i ciężkiego, nieszczelny układ wydechowy, pęknięta rama pomocnicza oraz pęknięta rama skrzyni ładunkowej, uszkodzone i nadmiernie zużyte opony, uszkodzone mocowania błotników, wycieki z siłownika wywrotu, uszkodzone i zużyte mocowania amortyzatorów przednich, a także wystające poza obrys pojazdu ostre elementy nadwozia.

Zdjęcie Wywrotka była w złym stanie technicznym /

Z powodu stwierdzonych nieprawidłowości pojazd został wycofany z ruchu drogowego, a kierowca ukarany przez inspektorów mandatem karnym w kwocie 700 zł.