Uwaga na wzmożone kontrole ITD!

Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada wzmożone kontrole autokarów przed ostatnią turą zimowych ferii. W najbliższy weekend wypoczynek rozpocznie się w czterech województwach - dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim.

Zdjęcie W czasie ferii ITD zapowiada wzmożone kontrole /Piotr Jędzura /Reporter

Szef Inspektoratu Alvin Gajadhur zapowiada, że sprawdzany będzie stan techniczny autokarów wiozących dzieci na ferie. Kontrolerzy zwrócą uwagę na stan hamulców, układów hydraulicznych i opon. Kontrole będą prowadzone przed rozpoczęciem podróży lub już w jej czasie. Inspektorzy pojawią się na parkingach, czy przed szkołą. Autokar może też być zatrzymany na stałym punkcie kontrolnym wyznaczonym przez Inspektorat.

Reklama

Alvin Gajadhur zwraca też uwagę, by o stan techniczny zadbali właściciele samochodów osobowych, którzy planują podróż na zimowy wypoczynek. Podkreślił, że przed wyjazdem warto zrobić przegląd i sprawdzić wszystkie układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo.



Ważne jest też odśnieżenie samochodu w taki sposób, by kierowca nie miał ograniczonej widoczności. Szef Inspektoratu zaapelował do kierowców, by odśnieżali dachy swoich aut.



Ostatnia tura zimowych ferii potrwa do 26 lutego.