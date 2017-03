Uwaga kierowcy – zmiana organizacji ruchu na A4!

Trwają ostatnie prace związane z rozbudową węzła Rudno na autostradzie A4 Katowice-Kraków. W tym tygodniu montowana będzie bramownica, na której pojawi się oznakowanie informujące o zjazdach z autostrady na węźle.

Zdjęcie Autostrada A4 /Tadeusz Koniarz /Reporter

W związku z pracami montażowymi od poniedziałku 13 marca, od godziny 18:00 do wtorku 14 marca, do godziny 2:00 na obydwu jezdniach autostrady (od km 381+235 do km 383+235) obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.

Na jezdni w kierunku Krakowa od godziny 18:00 do 2:00 zamknięty będzie pas awaryjny. Od godziny 22:00 do 2:00 zamknięty zostanie dodatkowo pas lewy, a ruch będzie się odbywał tylko pasem prawym. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Na jezdni w kierunku Katowic od godziny 24:00 do 2:00 zamknięty będzie pas lewy. Ruch będzie się odbywał tylko prawym pasem, z prędkością maksymalną 80 km/h. Dodatkowo, we wtorek 14 marca, między godziną 1:00 a 2:00 w nocy, autostrada zostanie zamknięta w obu kierunkach na około 20 minut. Podróżni udający się na lotnisko w Balicach lub Pyrzowicach powinni więc wziąć pod uwagę dłuższy czas przejazdu autostradą. Planowane prace są uzależnione od warunków atmosferycznych, w związku z czym czas ich wykonywania może ulec zmianie.

Przypomianmy, że zarządca autostrady - firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - przystąpił do rozbudowy węzła Rudno w sierpniu 2015 roku. Przewidziana w umowie koncesyjnej inwestycja przyspieszona została na prośbę okolicznych samorządów. Po północnej stronie autostrady zostały dobudowane łącznice oraz rondo umożliwiające zjazd z autostrady od strony Krakowa na drogę do Krzeszowic czy Alwerni oraz wjazd na A4 z drogi prowadzącej od Alwerni lub Krzeszowic.