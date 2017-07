Uciekał bo nie miał prawa jazdy. Policja zepchnęła go z drogi

Policjanci ze świeckiej drogówki, po krótkim pościgu, zepchnęli uciekający samochód, a następnie zatrzymali kierowcę, który chciał uniknąć kontroli.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ze świeckiej komendy zauważyli mazdę bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Policjanci ruszyli za pojazdem, aby zatrzymać go do kontroli drogowej. Kierujący mazdą zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe dawane przez funkcjonariuszy, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.



Na jednym ze skrzyżowań, przejechał na czerwonym świetle, a na następnym uszkodził trzy inne samochody. Policjanci widząc desperację uciekającego kierowcy postanowili użyć radiowozu, aby zatrzymać auto. Zbliżyli się do uciekającej mazdy i zepchnęli pojazd na pobocze drogi, a następnie zatrzymali kierującego.

Kierującym okazał się 33-letni mieszkaniec Świecia, który nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a wstępne badania wykazały, że mógł być pod wpływem amfetaminy.

Teraz 33-latek odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów.