Trasa S7 w Małopolsce - jak przebiega jej budowa

Niezbyt długie, ale ważne dla płynności ruchu odcinki drogi ekspresowej S7 powstają w Małopolsce. Są to chociażby węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska oraz Lubień – Rabka Zdrój. W 2016 roku wszystkie prace przebiegały na tych inwestycjach zgodnie z planami i nie zostały przerwane 15 grudnia, kiedy rozpoczął się okres zimowy.

Wszystkie roboty ziemne, włącznie z nasypem drogi ekspresowej S7, nazywanej także Trasą Nowohucką, wykonano w 95 %. Na 74 % trasy położona jest warstwa wiążąca nawierzchni, na 13 % warstwa ścieralna nawierzchni. Skończona jest także przebudowa torów tramwajowych na ul. Igołomskiej.

Wiadukt w ciągu ul. Nad Drwinią jest ukończony, pozostałe 11 obiektów (mosty i wiadukty) jest w trakcie realizacji, a wykonane prace są na poziomie od 50 % do 93 %. Największy i najbardziej okazały obiekt inżynierski czyli most na Wiśle wykonano w 81,5 %. Są to dwa równoległe obiekty o długości 706 m i 695,5 m, o ustroju nośnym sprężonym, z podwieszeniem w formie want i zespoloną środkową częścią przęsła podwieszonego. Będzie to najdłuższy most, nie tylko w Krakowie, ale i w Małopolsce.

Pylony dwusłupowe w kształcie litery "A" mają wysokość 61,9 m. Estakady prowadzące na obiekty były betonowane na rusztowaniach stacjonarnych, natomiast konstrukcje stalowe przęseł nurtowych o długości 200 m zostały zmontowane na estakadach i nasunięte podłużnie oraz opuszczone do odpowiednich wysokości. Następnie zamontowano wanty (liny), łącznie 64 sztuki dla dwóch nitek i równolegle betonowano segmenty żelbetowej płyty pomostu. Pod mostem przepływać mogą jednostki pływające nie wyższe niż 12,8 m. W obrębie pylonów trwa budowa umocnienia prawego brzegu Wisły w celu ochrony fundamentów. Rozpoczyna się malowanie podpór i ustrojów nośnych. Wykonywana jest instalacja elektryczna na obiekcie i kapy chodnikowe. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag.

Droga S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska ma długość 4,5 km i stanowi część wschodniej obwodnicy Krakowa. Z autostrady A4 węzłem Bieżanów, zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża do węzła Rybitwy ponad 21 tys. pojazdów/dobę i cały ten ruch kumuluje się na ul. Śliwiaka, tworząc spiętrzenia i zatory, szczególnie w porannych i popołudniowych godzinach szczytu. Po ukończeniu w lipcu 2017 r. tego odcinka S7 część ruchu przeniesie się na nowy odcinek drogi. W pewnym stopniu odciąży on też południową obwodnicę miasta i ul. Nowohucką, na których ruch jest bardzo duży.

Południowa obwodnica Krakowa A4, zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2015 r. jest już bardzo obciążona. Średni dobowy ruch waha się od ok. 39 tys. do 64 tys. pojazdów na dobę. W stosunku do poprzednich pomiarów wykonywanych w 2010 r. czyli w okresie 5 lat ruch ten wzrósł prawie dwukrotnie.

Natomiast po drugiej stronie Krakowa trwa budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju, która rozpoczęła się w 2016 r. Umowa na budowę S7 Skomielna - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój - Chabówka została podpisana 31 marca 2016 r. z włoską firmą Salini, która na realizację drogi ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy. W takim samym czasie ma powstać odcinek Lubień - Naprawa. Umowa z polsko-ukraińskim konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacją ALTIS-HOLDING z Kijowa podpisana została 29 czerwca 2016 r. W czas budowy dla tych dwóch odcinków nie są wliczone okresy zimowe, od 15 grudnia do 15 marca. W przypadku odcinka tunelowego Naprawa -Skomielna okresy zimowe są wliczane do czasu realizacji inwestycji. Na ten odcinek umowa została podpisana także 29 czerwca 2016 r, a firma Astaldi z Rzymu ma go wykonać w ciągu 54 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pod koniec grudnia 2016 r. prace nadal trwają na wszystkich 3 odcinkach drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdroju. Na odcinku I Lubień - Naprawa realizowane są roboty ziemne: wykopy, kruszenie skał oraz profilowanie skarpy. Kontynuowane jest odhumusowanie trasy głównej i roboty strzałowe. Na MOP (miejscu obsługi podróżnych ) Lubień wykonywany jest nasyp, a na MOP Krzeczów prowadzone są prace ziemne przy wykopie i profilowaniu skarpy. Trwa przebudowa sieci wodociągowej i elektrycznej, kolidującymi z inwestycją.

Na odcinku II Naprawa - Skomielna prace koncentrują się przy północnym portalu tunelu: wykopy w gruntach skalistych, kruszenie materiału skalistego, zabezpieczenie skarpy tymczasowej gwoździami i siatkami, budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto wymieniane są słupy linii energetycznej napowietrznej na odcinku od Jordanowa do Naprawy.

Na odcinku III Skomielna - Rabka Zdrój trwają prace przy budowie najdłuższej estakady (dł. 992 m) nad doliną w Skomielnej Białej. Są to roboty palowe i zbrojeniowe na podporach. Na estakadzie (425 m długości) nad potokiem Stachorówka, drogą krajową nr 28 i dwoma łącznicami węzła Skomielna oraz na łącznicach węzła Skomielna trwają roboty palowe na podporach. Na estakadzie w Rabce Zdroju (o długości 407 metrów) betonowane są przyczółki, na moście w Skawie prowadzone są roboty zbrojarskie, ciesielskie i betonowe. W ramach robót drogowych kontynuowano wykopy na węźle Skomielna oraz na odcinku drogi krajowej nr 7 w Rabce-Zdroju. Wykonywane są gwoździe gruntowe na skarpach w Skomielnej Białej, drogi technologiczne, zabezpieczane osuwiska, pompowana woda z podpór, budowane platformy robocze i grodzone wykopy.

Cały odcinek od Lubnia do Rabki to niecałe 17 km i chociaż średni dobowy ruch na tym odcinku drogi krajowej nr 7, nazywanej " Zakopianką", według Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2015 r. wynosi 17 tys. pojazdów, to w okresach świątecznych, ferii, wakacji czy długich weekendów zwielokrotnia się. I niejednemu kierowcy zdarzyło się pokonywać ten odcinek przez godzinę czy dłużej. Dlatego tak bardzo oczekiwana jest szybka realizacja drogi ekspresowej S7 na Podhale.