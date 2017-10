Tragedia na torach. Zginęła matka z niemowlęciem. Dziecko ranne

Dwie osoby - kobieta i malutkie dziecko - zginęły w wypadku, do którego doszło we wtorek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Niedrzwica Kościelna (Lubelskie). Drugie dziecko w stanie ciężkim przewieziono do szpitala - poinformowała policja.

Na przejeździe kolejowym, na lokalnej drodze w Niedrzwicy Kościelnej, doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem relacji Stalowa Wola - Lublin. "Na miejscu zginęła kobieta kierująca autem - w wieku około 30 lat - oraz 9-miesięczne dziecko" - powiedziała Anna Kamola z biura prasowego policji w Lublinie.

"Drugie dziecko, 9-letnia dziewczynka, w ciężkim stanie, zostało przetransportowane do szpitala w Lublinie" - dodała Kamola.

Policja ustala okoliczności i przyczyny wypadku. "Maszynista był trzeźwy" - zaznaczyła policjantka.