To nie był dobry czas dla motocyklistów

Hasło "patrz w lusterka, motocykle są wszędzie" budzi kontrowersje - sugeruje bowiem, że fanom jednośladów można na drogach więcej niż innym.

Zdjęcie W ostatnich dniach doszło do kilku tragicznych wypadków motocyklistów /Michał Adamowski /Reporter Tragedia w Podwilku. Śmierć turystów z Finlandii. Jechali motocyklem

Nie zmienia to jednak faktu, że duża część kierowców nie przestawiła się jeszcze na "letni tryb" jazdy, który wymaga zdecydowanie większej uwagi w obserwacji otoczenia. Potwierdzają to statystyki drugiego weekendu tegorocznych wakacji. W ostatnich dniach doszło bowiem do serii koszmarnych wypadków z udziałem motocyklistów. Oczywiście większości z nich można by uniknąć, gdyby miłośnicy jednośladów rozsądniej obchodzili się z manetką gazu...

Prawdziwą czarną serię zapoczątkował w piątek dość kuriozalny wypadek, który wydarzył się na placu manewrowym (!) przy ulicy Batorego w Warszawie. Uczący się jeździć motocyklem 36-latek stracił panowanie nad maszyną i uderzył głową w jeden z metalowych słupków. Mimo że prędkość była niewielka, a mężczyzna jechał w kasku, reanimacja nie przyniosła efektu.

W piątek po południu do tragedii doszło również na krajowej siódemce w Podwilku miedzy Rabką Zdrojem a Chyżnem. Dwoje motocyklistów z Finlandii zderzyło się tam czołowo z samochodem osobowym, który nagle zjechał na ich pas ruchu. Oboje zginęli na miejscu.

Na przydrożnym słupie zakończył w sobotę swą ostatnią wyprawę 26-letni mieszkaniec Skawy (małopolskie). "Z nieustalonych przyczyn", około godziny 15, mężczyzna kierujący motocyklem zjechał z jezdni i uderzył w pobliski słup telekomunikacyjny. Mimo trwającej ponad godzinę reanimacji wysiłki strażaków i ratowników medycznych zakończyły się fiaskiem - mężczyzny nie udało się uratować.

W sobotę do tragedii doszło również na drodze krajowej nr 16 w okolicach miejscowości Wojtowo (woj. warmińsko-mazurskie). Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca Citroena C4 uderzył w grupę motocyklistów. Jeden z nich - 31 latek - poniósł śmierć na miejscu.

Kierowca samochodu osobowego był też sprawcą koszmarnego wypadku, do jakiego doszło w sobotę, 8 lipca, na DK 3 między Nową Solą a Nowym Miasteczkiem (woj. lubuskie). Jak poinformowała nas sierż. Justyna Sęczkowska - rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji z Nowej Soli - jadąca w stronę Nowego Miasteczka Skoda Octavia, na zwężeniu drogi, zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu i staranowała jadącego w kierunku Zielonej Góry Forda Focusa i poruszający się za nim motocykl. Wszystko wskazuje na to, że 65-letni kierowca samochodu osobowego zasnął lub zasłabł za kierownicą.

Brawurę przypłacił życiem 31-letni motocyklista, który w sobotę rano na obwodnicy Mroczy (woj. kujawsko-pomorskie), na łuku drogi, stracił panowanie nad maszyną i zjechał do rowu. Po uderzeniu w skarpę maszyna wraz z kierowcą wyrzucona została w powietrze, po czym spadła na ziemię. Ratownicy medyczni i strażacy walczyli o życie mężczyzny przez ponad godzinę. Niestety, bezskutecznie.

Podobny przebieg miał też wypadek, jaki wydarzył się w niedzielę wieczorem w Dusznikach (woj. wielkopolskie). Do wypadku doszło na ulicy Jana Pawła II. Na zakręcie maszyna zjechała na pobocze i przewróciła się. Prowadzący pojazd 34-latek przeleciał przez chodnik i zatrzymał się dopiero na ścianie jednego z pobliskich budynków. Mężczyzna zginął na miejscu.

Kolejny dramat rozegrał się w niedzielę po południu w Nowej Wsi Lęborskiej. Zdaniem świadków wypadek miał klasyczny scenariusz. Skręcający w lewo kierowca Opla nie zauważył wyprzedzającego kolumnę pojazdów motocyklisty. Jednoślad uderzył w tylny zderzak Opla, a jego kierowca siłą rozpędu wyleciał w powietrze i uderzył głową w słup. Warto dodać, że do wypadku doszło w bezpośredniej bliskości przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych...