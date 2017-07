System viaTOLL ma już 6 lat. Przynosi 4-5 mln zł dziennie!

Powstał w osiem miesięcy i zwrócił się po 18 miesiącach. Do tej pory zebrał na modernizację i budowę dróg ok. 8,1 mld zł. System viaTOLL kończy szósty rok swojego działania.

Większa opłata paliwowa to prawdziwy skok na kasę kierowców

Na przychody systemu viaTOLL, który w tym roku świętuje swoje sześciolecie, składają się opłaty pobierane od pojazdów lekkich: manualnie (na bramkach) bądź za pośrednictwem urządzeń viaAUTO oraz opłaty za przejazdy samochodów ciężarowych, busów i autobusów po sieci dróg płatnych.

Uruchomiony w lipcu 2011 roku elektroniczny system poboru opłat drogowych viaTOLL okazał się jednym z najskuteczniejszych rozwiązań tego typu w Europie. Od początku funkcjonowania za jego pośrednictwem na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło już 8,1 mld zł, a każdego dnia kwota ta powiększa się o kolejne 4-5 mln zł. Środki te w całości przeznaczane są na rozbudowę oraz utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.

Obecnie w systemie viaTOLL zarejestrowanych jest prawie 1,1 mln pojazdów oraz 678 tys. podmiotów gospodarczych. Najwięcej, bo prawie 60% to użytkownicy polscy, na drugim miejscu pod względem liczebności są Niemcy, a na trzecim Litwini.

Sieć dróg płatnych od 9 lipca będzie obejmowała ok. 3660 km. - Oparcie architektury systemu poboru opłat o technologię DSRC (bramownice na drogach i urządzenia w pojazdach) to przy polskiej charakterystyce sieci dróg płatnych najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązanie. Dodatkowo, infrastruktura systemu m.in. bramownice może być wykorzystywana do wykrywania przejazdu pojazdów przeciążonych, wykrywania przemytu i wparcia organów ścigania" - mówi Marek Cywiński, dyrektor zarządzający Kapsch Telematic Services - operatora systemu. - Średni koszt obsługi użytkowników i utrzymania systemu stanowi jedynie 15% kwoty przychodów KFD, reszta to czysty zysk Skarbu Państwa, który może służyć dalszej modernizacji i rozbudowie sieci dróg. Co więcej: procentowy udział kosztów operacyjnych będzie cały czas malał wraz z włączaniem kolejnych odcinków do sieci dróg płatnych - dodaje Cywiński.

W miarę rozwoju systemu, a także pod wpływem regularnych badań satysfakcji użytkowników, operator wprowadził szereg dodatkowych udogodnień. W ten sposób do użytku weszły m.in. eNota, powiadomienia SMS a także aplikacja mobilna. Rozwiązania te cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników, ułatwiają bowiem zarządzanie płatnościami w systemie viaTOLL. W ostatnim czasie zmieniono również sposób naliczania kwoty wymaganego zabezpieczenia dla umów post pay (z odroczoną płatnością), tak aby obniżyć koszty związane z korzystaniem z wygodniejszego sposobu płatności w ramach systemu viaTOLL.

1 czerwca 2017 pięć lat skończyła usługa viaAUTO. Dzięki infrastrukturze systemu viaTOLL kierowcy samochodów osobowych mogą skrócić swój czas oczekiwania na bramkach na autostradach A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. Wystarczy za lusterkiem wstecznym przykleić urządzenie viaAUTO i doładować je, a jadąc po autostradzie zwolnić, podjechać pod szlaban i przejechać, gdy ten automatycznie się otworzy. Kierowcy korzystający z płatności elektronicznej przejeżdżają przez place poboru opłat nawet do pięciu razy szybciej niż ci, którzy wybierają tradycyjną płatność manualną. Obecnie po polskich drogach porusza się około 75 tys. pojazdów wyposażonych w urządzenia viaAUTO. Dzięki nim, w niektórych punktach poboru opłat czas oczekiwania na przejazd skrócił się nawet o 30%.