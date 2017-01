Rusza budowa kolejnego odcinka trasy Racibórz-Pszczyna

Pod koniec lutego br. władze Rybnika planują rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę tamtejszego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, by rozpocząć prace w kwietniu. Na razie, we wtorek, podpisały umowę na nadzór inwestycyjny tego przedsięwzięcia.

To największy projekt dotyczący dróg wojewódzkich w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt przedsięwzięcia związanego z obecnym, głównym etapem budowy tej trasy w Rybniku oszacowano na 433,7 mln zł (ok. 83 mln zł z tej kwoty to planowane odszkodowania). Przy 134 mln zł wkładu Rybnika (w całości z EBI) jego władze uzyskały 290 mln zł dofinansowania z puli środków na drogi wojewódzkie w obecnym śląskim RPO

W dofinansowanym teraz pierwszym etapie budowy trasy w Rybniku powstać ma przede wszystkim liczący ponad 10 km bezkolizyjny, dwujezdniowy odcinek od ronda Raciborskiego na granicy z Żorami (przy tamtejszym węźle A1) do ul. Wodzisławskiej (dalej przyszła droga do granicy z sąsiednimi Rydułtowami ma być już jednojezdniowa). Na całym tym odcinku powstać ma pięć węzłów.

Równolegle - w ramach tego samego przedsięwzięcia - ma też powstawać licząca niespełna kilometr tzw. droga śródmiejska: alternatywne połączenie głównej powstającej arterii ze ścisłym centrum dla obciążonej ruchem ul. Wodzisławskiej.

Przetarg na wykonawcę obu tych dróg miasto rozpoczęło w październiku br. Wcześniej, we wrześniu, ruszyło postępowanie mające wyłonić nadzór inwestorski nad nimi. 10 stycznia spośród dziewięciu oferentów wybrano konsorcjum firm MP-Mosty z Krakowa i Drogowa Trasa Średnicowa z Katowic. Wykona ono zamówienie za nieco ponad 4,6 mln zł (cena stanowiła 60 proc. kryterium, zwycięzca przetargu zebrał najwięcej punktów w kryterium doświadczenia).

Do obowiązków konsorcjum będzie należało m.in. sprawdzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej, zarządzanie budową i wspieranie miasta w wypełnianiu obowiązków wynikających z procedur współfinansowania projektu ze środków unijnych. Konsorcjum zapewni też wymagany decyzją środowiskową nadzór m.in. ornitologiczny, chiropterologiczny (nietoperze), botaniczny czy archeologiczny.

Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe rybnickiego magistratu, obecnie trwa analiza dokumentacji złożonej w przetargu na wykonawcę inwestycji. Spłynęło pięć ofert z propozycjami cen w zakresie 351,2 mln zł brutto - 471,7 mln zł brutto. Najtańszą złożyła firma Intercor z Zawiercia, kolejną - za 407,5 mln zł - konsorcjum polskiej i czeskiej spółki z grupy Eurovia oraz firmy Banimex z Będzina.

Cała Droga Regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowobudowaną trasą o długości ok. 60 km. W inwestycjach obejmujących jej poszczególne odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego. Praktycznie gotowy jest już fragment od Pszczyny do Żor. Kolejny, kilkunastokilometrowy, ma przeciąć Rybnik.

Inwestycję na terenie Rybnika planowano już w latach 70. ub. wieku. Proces projektowania rozpoczął się w 2011 r. W ub. roku miasto podzieliło budowę trasy na dwa etapy i stworzyło montaż finansowy w oparciu o kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wsparcie unijne.

Dofinansowanie projektu przygotowanego przez Rybnik jest największym w ramach środków na drogi wojewódzkie w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. W rozstrzygniętym już pierwszym naborze projektów w tym poddziałaniu łączna kwota ponad 880 mln zł wsparła dziewięć z 12 zgłoszonych przedsięwzięć.

W przeprowadzonym od końca października ub. roku do końca grudnia drugim (i planowo ostatnim) naborze projektów zarząd woj. śląskiego wprowadził zasadę, że wnioskowane wsparcie dla jednego projektu nie może przekraczać 25 proc. wartości całej alokacji konkursu.

Przy puli środków 588 mln zł, jaka pozostała (z wyjątkiem tzw. rezerwy wykonania) po pierwszym naborze, zasada ta oznacza, że maksymalne dofinansowanie jednego projektu może sięgać ok. 147 mln zł (dopuszczono przy tym możliwość etapowania projektów). Spłynęło 29 wniosków o wartości 3,5 mld zł; łączna wartość wnioskowanego w nich dofinansowania to 2,9 mld zł.

W obecnym śląskim RPO znajduje się najwięcej środków spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro. Wynegocjowane w nim fundusze na rozbudowę i modernizację dróg to łącznie ok. 360 mln euro.