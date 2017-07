Rogatki uwięziły starszego kierowcę

B​ardzo niebezpieczną sytuację zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego w Wyszkowie. Kierowca forda zlekceważył sygnały ostrzegawcze i został uwięziony pomiędzy opuszczonymi szlabanami na przejeździe kolejowym.

Zdjęcie Tragedia była blisko /

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na przejeździe kolejowym przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie. 77-letni kierowca forda zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego zlekceważył ostrzegające czerwone światła i sygnały dźwiękowe i wjechał na przejazd. W tym czasie automatycznie zamknęły się rogatki i samochód został uwięziony między szlabanami.



O zdarzeniu poinformował policję dyżurny PKP. Na nagraniu widać, jak chwilę później obok forda przejeżdża pociąg towarowy. Na szczęście tym razem to nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy nie zakończyło się tragedią, samochód zmieścił się między rogatkami a torami.



Za naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd w trakcie nadawanych sygnałów kierowca został ukarany przez policjantów 300-złotowym mandatem i 4 punktami karnymi.

Pamiętajmy, że każdy kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd kolejowo-drogowy, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do sygnałów ostrzegawczych!

Lekceważenie znaków, włączonej sygnalizacji czy przejeżdżanie pod opadającymi rogatkami to najczęstsze przewinienia kierowców, które prowadzą do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. 98% wszystkich zdarzeń jest spowodowanych lekkomyślnością, brakiem rozwagi i nieposzanowaniem przepisów przez kierowców. Jeśli doszło do sytuacji, w której kierujący samochodem został na przejeździe kolejowo-drogowym i włączyły się już sygnalizatory, to powinien jak najszybciej zjechać z przejazdu. W momencie gdy auto stoi zamknięte między rogatkami to powinien przejechać i je wyłamać.

Wjazd na przejazd kolejowo-drogowy po przejechaniu pociągu jest możliwy dopiero po całkowitym wyłączeniu sygnalizacji i pełnym otwarciu rogatek.