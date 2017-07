Przewoził płynny asfalt, pękła mu tarcza hamulcowa

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na, modernizowanym właśnie, fragmencie drogi krajowej numer 7.

W pojeździe, który przewoził materiał niebezpieczny UN 3257 (asfalt płynny), pękła tarcza hamulcowa na przedniej osi. Doprowadziło to do zablokowania koła w wyniku czego, pojazd wjechał do rowu. Całe zdarzenie rozegrało się w miejscu szczególnie niebezpiecznym, bo na łuku przebudowywanej właśnie drogi krajowej nr 7.



Inspektorzy ITD, którzy byli na miejscu, zabezpieczyli miejsce wypadku i przez kilka godzin kierowali ruchem. W wyniku zdarzenia, na szczęście, nie doszło do rozszczelnienia cysterny przewożącej materiał niebezpieczny i nikt nie został ranny.