Przeładowali ciężarówkę o 14 ton!

​Pojazd przeładowany o 14 ton zatrzymali pomorscy inspektorzy ITD.

Zdjęcie Samochód został przeładowany o 14 ton /ITD

Do zdarzenia doszło w Dębogórzu (woj. pomorskie) przy drodze wojewódzkiej nr 100.

Czteroosiowy pojazd, którym przewożony był ładunek sypki z Helu do Gdańska od razu wzbudził wątpliwości inspektorów ITD, co do jego przepisowej ładowności.



Przedstawione dokumenty przewozowe wskazały, że masa ładunku wynosiła prawie 32 tony. W wyniku ważenia pojazdu stwierdzono, że jego całkowita masa wyniosła aż 46,6 ton, co jednoznacznie wskazuje na przekroczenie ładowności o ponad 14 ton.

Ze względu na wykryte naruszenia wobec przedsiębiorcy wykonującego przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Zdjęcie Ciężarówką przewożono ziemię / ITD