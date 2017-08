Policjanci zatrzymali po pościgu 32-latka, który podjął próbę ucieczki w trakcie kontroli drogowej na autostradzie A2. Podczas ucieczki uszkodził inny pojazd i znak drogowy. Teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej będzie odpowiadał przed sądem.

Zdjęcie Mężczyzna narobił sobie kłopotów /Policja

28 sierpnia br. około godziny 18.45 policjanci otrzymali informację o kierującym samochodem Ford Focus, który wyprzedzając samochody pasem awaryjnym stwarza poważne zagrożenie na autostradzie A2.

Na autostradę skierowano policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koninie. Funkcjonariusze podjęli czynności zatrzymania wskazanego samochodu, włączyli sygnały błyskowe i dźwiękowe po czym skierowali samochód na parking MOP Kuny. Gdy policjanci podeszli do zatrzymanego samochodu i wydali polecenie, aby wyłączył silnik kierujący gwałtownie ruszył do tyłu i uderzył w zaparkowaną naczepę. Dalej kontynuując jazdę do tyłu uderzył w znak i zatrzymał się dopiero na kamieniu. Po uszkodzeniu pojazdu próbował uciekać pieszo autostradą, lecz został bardzo szybko zatrzymany. W trakcie zatrzymania był bardzo agresywny, policjanci musieli użyć siły fizycznej aby obezwładnić mężczyznę.

Dalsze czynności na miejscu zdarzenia wykonywali policjanci z Komisariatu Policji w Tuliszkowie, którzy zatrzymali 32-latka w policyjnym areszcie. Dodatkowo od mężczyzny pobrano krew do badań pod kątem substancji odurzających. Za czyn, którego się dopuścił a więc z art. 178b kodeksu karnego grozi mu teraz do 5 lat więzienia.