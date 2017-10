Policjanci pomogli dotrzeć do szpitala ciężko choremu dziecku

Policjanci z Piły eskortowali do szpitala taksówkę, w której znajdowała się dwuletnia dziewczynka chora na nowotwór mózgu.

Zdjęcie Policjanci eksortowali taksówkę z chorym dzieckiem /Policja

Do zdarzenia doszło 24 października w godzinach popołudniowych w Pile. Policjanci drogówki pełnili służbę na terenie miasta. W pewnym momencie policjantom zajechała drogę taksówka. Kierujący poinformował, że wiezie bardzo chore dziecko do szpitala. Mężczyzna obawiając się o zdrowie i życie dziecka poprosił policjantów o pomoc.

Policjanci przekazali informację dyżurnemu pilskiej komendy i podjęli decyzję o pilotażu samochodu do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Sierż. sztab. Piotr Wawrycz i st. sierż. Milena Olszewska włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie i eskortowali taksówkę z chorą, dwuletnią dziewczynką i jej mamą. Dzięki błyskawicznej pomocy policjantów, dwuletnia Michelle szybko i bezpiecznie trafiła do szpitala. Po przybyciu do placówki medycznej na dziecko i jej mamę czekali już lekarze.

25 października policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile odwiedzili dwuletnią Michelle oraz pozostałych najmłodszych pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile na Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Pediatrii. Malutka Michelle czuje się lepiej, jednak czeka ją jeszcze długa i ciężka walka z poważną chorobą.



Zdjęcie Policjanci odwiedzili chore dzieci / Policja

Funkcjonariusze przekazali najmłodszym pacjentom kolorowe pluszaki, kolorowanki i odblaski. Zaskoczone niespodzianką dzieci nie kryły radości. Czas spędzony z policjantami, pozwolił choć na chwilę zapomnieć małym pacjentom o codziennych zmaganiach z chorobą. Podczas trwania wizyty na twarzach dzieci bardzo często można było zauważyć uśmiech, co w dla policjantów było największą nagrodą.