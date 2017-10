Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku

Policja poszukuje świadków i osób mogących mieć informacje na temat wypadku drogowego, do którego doszło w Katowicach. W zdarzeniu zginęła 68-letnia kobieta.

Zdjęcie Kierująca Volvo V40 poniosła śmierć w wyniku wypadku /Policja

Katowicka Policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 16 września, o godzinie 8:12 w Katowicach, na Drogowej Trasie Średnicowej prowadzącej w kierunku Chorzowa. Zderzyły się tam trzy samochody - BMW serii 3, Volvo V40 i Renault Trafic, które następnie wpadły w poślizg, przebiły barierę energochłonną i spadły na niżej biegnącą, równoległą drogę, prowadząca do centrum handlowego.



Zdjęcie . / Policja

Reklama

BMW i Renault dachowały, natomiast w Volvo najwyraźniej wbiła się bariera, która dachowaniu zapobiegła, ale najpewniej ona była przyczyną śmierci 68-letniej kobiety, która kierowała tym samochodem. Moment wypadku został zarejestrowany przez kamerę monitoringu, ale niestety, nie widać na nim jak doszło do zderzenia.



Dlatego też policja zwraca się do osób będących świadkami tego wypadku, mające jakiekolwiek informacje, bądź posiadające nagranie z kamery samochodowej, z prośbą o kontakt z Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach (pokój 446), albo o kontakt telefoniczny pod numerem 32 200 23 09 w godz. 08.00 do 15.00 lub 32 200 27 77 (całodobowo).