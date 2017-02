Pirat drogowy jechał z malutkim dzieckiem

​Policjanci z dolnośląskiej komendy, zajmujący się na co dzień zwalczaniem agresywnych zachowań na drogach zatrzymali we Wrocławiu do kontroli kierowcę, który popełnił dwa wykroczenia w ruchu drogowym jednocześnie.

Zdjęcie Pirat w Volvo /

Policjanci, pełniąc służbę w radiowozie nieoznakowanym, zauważyli kierowcę, który wjechał na skrzyżowanie nie stosując się do sygnalizatora świetlnego z czerwonym światłem, a także do znaku informującego o kierunkach ruchu.



Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że 34-letni kierowca przewoził z tyłu w foteliku 18-miesięczne dziecko. Mężczyzna próbował tłumaczyć policjantom, że się śpieszy.



Policjanci ukarali kierowcę mandatem w wysokości 500 złotych, a jego konto zasiliło łącznie 11 punktów. Zdarzenie uwiecznił wideorejestrator.