Pijany przekroczył dozwoloną prędkość o 100 km/h!

Policjanci z Głogowa zatrzymali kierowcę BMW, który uciekał z prędkościami nawet trzy razy większymi, niż dozwolone!

Zdjęcie Kierowca BMW, nie dość że rażąco przekraczał prędkość, to jeszcze był pijany /Policja

Wczoraj o 8 rano policjanci, patrolujący nieoznakowaną Skodą Octavią drogę nr 12, zostali wyprzedzeni przez bardzo szybko jadące BMW. Rozpoczęli za nim pościg, podczas którego pomiar prędkości wykazał nawet 187 km/h.

Co gorsza, kierowca nie reagował na sygnały nakazujące zatrzymanie - uciekał dalej, niewiele zwalniając nawet w terenie zabudowanym. Tam wideorejestrator wykazał 149 km/h. Jadący BMW doprowadził też do kilku niebezpiecznych sytuacji, na przykład wyprzedzając tira z naczepą w rejonie skrzyżowania.



Pirata udało się w końcu zatrzymać. Przy okazji kontroli okazało się, że jest on pijany - alkomat wykazał 1,38 promila alkoholu.



Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a jego auto zostało odholowane na parking. Dalszy wymiar kary zależeć będzie od orzeczenia sądu - mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata uprawnień do kierowania. Zawsze w takich sytuacjach orzekana jest również grzywna nie mniejsza, niż 5 tys. zł.